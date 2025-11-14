Sinner non può più sorpassare Alcaraz alle ATP Finals: il distacco minimo e quello massimo

Con i 600 punti raccolti grazie alle tre vittorie nel round robin Carlos Alcaraz ha centrato l’obiettivo di chiudere l’anno da numero 1 al mondo, difendendosi dall’ultimo attacco di Jannik Sinner in occasione delle ATP Finals. Il fuoriclasse spagnolo terminerà la stagione in vetta al ranking mondiale per la seconda volta in carriera, dopo esserci riuscito già nel 2022 a soli 19 anni.

Ovviamente il torneo è ancora in pieno svolgimento e c’è grande attesa per una possibile finale del Master tra i due dominatori attuali del tennis maschile. Entrambi hanno vinto il rispettivo girone e non si incroceranno dunque in semifinale, con Sinner che troverà l’australiano Alex de Minaur e Alcaraz che se la vedrà con il vincente dello spareggio odierno tra il canadese Felix Auger-Aliassime ed il tedesco Alexander Zverev.

L’esito delle prossime partite stabilirà il distacco esatto in classifica tra Jannik e Carlos a fine anno, importante per capire quando potrà esserci la possibilità di riprovare il sorpasso nel 2026 considerando le varie cambiali. Ad oggi il murciano svetta con 11.650 punti, mentre l’altoatesino ne ha virtualmente 10.400 ma in caso di doppio successo su Shelton (+200 punti) e De Minaur (+400 punti) salirebbe a quota 11.000.

Nella migliore delle ipotesi Sinner potrebbe portarsi a -150 da Alcaraz, vincendo il torneo da imbattuto (salirebbe a 11.500 punti) e con l’iberico eliminato in semifinale. Carlitos vuole però chiudere in bellezza la stagione alla Inalpi Arena di Torino, con la prospettiva di spingersi oltre la soglia dei 12.000 punti in caso di qualificazione in finale (12.050) fino ad un massimo di 12.550 se dovesse conquistare il titolo.