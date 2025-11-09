Sinner e Musetti si vedranno su Rai2 alle ATP Finals? C’è una eccezione

Sono iniziato quest’oggi alla Inalpi Arena di Torino i primi match della fase a gironi delle Nitto ATP Finals 2025 di tennis: sia Jannik Sinner che Lorenzo Musetti, pur appartenendo a gironi differenti, esordiranno nella giornata di domani.

Oggi non ci saranno italiani in singolare in campo, quindi verrà trasmessa in chiaro su Rai 2 HD il match tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e l’australiano Alex de Minaur, mentre domani toccherà a Jannik Sinner contro il canadese Felix Auger-Aliassime, quindi non sarà visibile in chiaro Lorenzo Musetti.

A partire da martedì 11 novembre, però, i due italiani inizieranno a giocare in giorni differenti, quindi ogni giorno sarà il match con un azzurro in campo in singolare ad essere trasmesso in chiaro, fino a venerdì 14, quando finirà la prima fase a gironi.

La diretta tv delle Nitto ATP Finals 2025 di tennis sarà fruibile su Sky Sport Tennis, mentre Rai 2 trasmetterà un match al giorno, invece la diretta streaming delle partite sarà disponibile su Tennis TV, Sky Go e NOW, con Rai Play che mostrerà un incontro al giorno, infine la diretta live testuale dei match sarà fruibile su OA Sport.

CALENDARIO ATP FINALS 2025

Match trasmessi su Rai 2 HD e Rai Play

Domenica 9 novembre – Round robin

Non prima delle 14.00

Carlos Alcaraz – Alex de Minaur

Lunedì 10 novembre – Round robin

Non prima delle 20.30

Jannik Sinner – Felix Auger-Aliassime

Martedì 11 novembre – Round robin

Non prima delle 14.00 o non prima delle 18.00 (con Jannik Sinner o Lorenzo Musetti)

Mercoledì 12 novembre – Round robin

Non prima delle 14.00 o non prima delle 18.00 (con Jannik Sinner o Lorenzo Musetti)

Giovedì 13 novembre – Round robin

Non prima delle 14.00 o non prima delle 18.00 (con Jannik Sinner o Lorenzo Musetti)

Venerdì 14 novembre – Round robin

Non prima delle 14.00 o non prima delle 18.00 (con Jannik Sinner o Lorenzo Musetti)

Sabato 15 novembre – Semifinali

Non prima delle 14.30 o non prima delle 18.00 (eventuale con Jannik Sinner o Lorenzo Musetti)

Domenica 16 novembre – Finale

Non prima delle 18.00 (eventuale con Jannik Sinner o Lorenzo Musetti)

PROGRAMMA ATP FINALS 2025: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: in abbonamento su Sky Sport Tennis, in chiaro un match al giorno su Rai 2 HD

Diretta streaming: in abbonamento su Tennis TV, Sky Go e NOW, in chiaro un match al giorno su Rai Play

Diretta Live testuale: OA Sport