Sinner batte Alcaraz in un set di allenamento! Punteggio netto, poi un tie-break a Torino

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz hanno scaldato i motori in vista delle ATP Finals, il torneo di fine stagione che si disputerà sul cemento di Torino dal 9 al 16 novembre. I due grandi rivali si sono infatti allenati insieme sul cemento del capoluogo piemontese: la prima parte della sessione alla Inalpi Arena, durata circa un’ora, si è svolta sotto l’occhio di giornalisti e lavoratori impegnati a completare l’allestimento, mentre la seconda, a mezzogiorno, ha avuto luogo sul Centrale davanti a circa 4000 spettatori.

Inizialmente i due hanno scambiato di diritto, spostandosi poi sulla diagonale di rovescio e infine a rete. Il numero 1 e il numero 2 del mondo si sono cimentati in un set vero e proprio, vinto da Jannik Sinner con il punteggio di 6-3. C’era ancora un po’ di tempo a disposizione e così i due rivali si sono accordati per giocare un tie-break, dove è stato Alcaraz ad avere la meglio con il riscontro di 7-3 prima di un abbraccio a rete.

Il tennista italiano è stato inserito nel girone con il tedesco Alexander Zverev, lo statunitense Ben Shelton e uno tra il canadese Felix Auger-Aliassime e Lorenzo Musetti (il toscano deve vincere il torneo ATP 250 di Atene per qualificarsi). Il talentuoso iberico se la dovrà vedere con il serbo Novak Djokovic, lo statunitense Taylor Fritz e l’australiano Alex de Minaur. Sinner deve vincere il torneo da imbattuto e sperare che Alcaraz vinca massimo due partite nel round robin per chiudere l’anno da numero 1 del mondo (questa è la combinazione più plausibile).