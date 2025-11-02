Sinner-Auger-Aliassime oggi, ATP Parigi 2025: orario finale, tv, programma, streaming

Jannik Sinner contro Felix Auger-Aliassime. L’ultimo atto a Parigi è questo, nella prima volta lontano da Bercy e dentro La Defense. Infiniti i temi: la prima volta di Jannik nel torneo indoor francese, il possibile numero 1, il discorso ATP Finals con Musetti spettatore interessato.

Due le volte in cui questo confronto si è avuto nel 2025: nei quarti a Cincinnati (6-0 6-2 per Sinner) e in semifinale agli US Open (6-1 3-6 6-3 6-4 a favore dell’italiano). Si confrontano i due giocatori che più di tutti hanno vinto indoor nelle ultime stagioni, con il canadese a quota 82 vittorie e l’altoatesino a 76 all’interno del singolo decennio. In pratica, c’è davvero tanto, tantissimo in gioco sotto un tetto di Francia.

La finale tra Jannik Sinner e Felix Auger-Aliassime si giocherà domani alle ore ore 15:00. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Sky Sport Uno (201). Prevista anche la differita in chiaro dalle 17:00 su TV8. Diretta streaming su SkyGo e Now. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO SINNER-AUGER-ALIASSIME, FINALE ATP PARIGI 2025 OGGI

Domenica 2 novembre

Ore 12:30 Heliovaara (FIN)/Patten (GBR) [3]-Cash (GBR)/Glasspool (GBR) [2] – Finale doppio

NP Ore 15:00 Auger-Aliassime (CAN) [9]-Sinner (ITA) [2] – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), differita in chiaro su TV8 alle 17:00

PROGRAMMA SINNER-AUGER-ALIASSIME: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201)

Differita tv: TV8 in chiaro (dalle 17:00)

Diretta streaming: SkyGo, Now

Diretta Live testuale: OA Sport