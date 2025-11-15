Sinner ammette: “Alcaraz n.1? Mentirei se dicessi di essere felice”

A Torino ieri l’azzurro Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz si sono incrociati nel tunnel dell’Inalpi Arena: l’italiano si preparava a scendere in campo contro lo statunitense Ben Shelton, mentre l’iberico aveva appena ricevuto il riconoscimento per il numero 1 ATP di fine anno.

Con 900 punti ancora a disposizione tra semifinale e finale, infatti, Alcaraz al termine della fase a gironi delle ATP Finals vanta 1050 punti di margine sull’azzurro. L’azzurro, dunque, potrebbe portarsi al massimo a -150 dal diretto rivale a Torino.

A Sky Sport, Sinner ha fatto i complimenti all’avversario: “Certo che sono felice per Carlos, ma se dicessi di essere felicissimo, mentirei. La verità è che se lo merita perché ha vinto otto titoli, due dei quali Slam, e ha gestito bene la pressione“.

Il numero 2 ATP è comunque soddisfatto della propria stagione: “Sono contento che ci sia riuscito, sapevo che per me sarebbe stato difficile. Considerando la mia stagione e quello che ho fatto, non potevo giocare meglio. Vediamo il prossimo anno. Bello vedere queste cose, anche se a volte fa male. Ti spinge ad allenarti“.