Sinner-Alcaraz, record di ascolti! Tra Rai e Sky incontro di tennis più visto in era Auditel

Rilasciati gli ascolti della finale delle ATP Finals tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, giocata ieri alle 18:00 e trasmessa in diretta su Rai2 e sui canali di Sky Sport. Il tutto come già gli incontri precedenti dell’italiano, che hanno fatto sempre registrare numeri molto interessanti.

Il dato dell’Auditel è, molto semplicemente, di quelli che fanno strabuzzare gli occhi. Rai2 fa registrare un ascolto che, nei fatti, non realizza mai: 5.429.000 telespettatori con il 28,7% di share nell’orario di durata della finale, senza considerare il pre e il post match (comunque arrivati ben sopra i 4 milioni). Aggiungendo i dati Sky, che si attestano a 1.360.000 telespettatori, si arriva a 6.789.000 milioni con il 35,7%. In buona sostanza, non c’era mai stato un incontro di tennis più visto nella storia delle rilevazioni Auditel, che sono partite nel 1987. Battuto il record di Sinner-Djokovic del 2023, che oltre a raggiungere i 6.686.000 telespettatori nel 2023 (era la finale) godeva anche della trasmissione di Rai1. Per questo quanto accaduto ieri vale doppio.

Il dato è ancor più rilevante se si considerano innanzitutto i fattori di concorrenza legata ad altri programmi dell’universo televisivo italiano, nonché ai telegiornali, e poi in relazione a quanto successo dopo. Italia-Norvegia di calcio, infatti, ha sì raccolto 7.516.000 telespettatori alla tv, dunque un numero assoluto maggiore, ma lo share registrato è minore: 34,3%. In termini tecnici, su 100 tv accese nei rispettivi momenti ce n’erano quasi 36 collegate con Sinner-Alcaraz sulla platea totale e, invece, 34 collegate sull’Italia poco dopo. Il tutto senza sostanzialmente sovrapposizione oraria.

In Spagna la finale è stata trasmessa soltanto su Movistar+, a pagamento: in questo caso 307.000 telespettatori sul canale principale, 139.000 su Deportes por Movistar+, per un totale di 446.000 e il 4,4%. Il panorama spagnolo, va sempre ricordato, oltre alle vicende delle tv a pagamento constano anche di

Questo il resoconto di quanto era accaduto nelle altre giornate con il chiaro di Rai2 attivo: domenica 9 Alcaraz-de Minaur 654.000 e 5,2% di share, lunedì 10 Sinner-Auger-Aliassime 2.303.000 tra Rai2 e RaiPlay e 908.000 su Sky per un totale di 3.211.000 spettatori e il 14,7% di share totale, martedì 11 Musetti-de Minaur 1.693 su Rai2 e, nel complesso, circa 2.300.000 comprendendo anche il dato Sky, con uno share del 12%.

Ancora, mercoledì 12 Sinner-Zverev ha fatto registrare 2.934.000 spettatori per il 13,9% su Rai2 e un complessivo di 3.896.000 includendo anche Sky, da 18,1% totale, per 3.900.000 spettatori circa e il programma più visto della serata. Giovedì 13 Musetti-Alcaraz ha fatto registrare 2.276.000 spettatori su Rai2 e 505.000 su Sky, con un totale di 2.781.000 persone e il 12,5% di share, mentre Rai1 trasmetteva Moldavia-Italia di calcio poco sopra i 5 milioni e mezzo.

Diverso il dato del venerdì 14 per Sinner-Shelton in virtù della collocazione pomeridiana in un giorno non di fine settimana: 1.298.000 persone su Rai2 (12,1%) e circa 1.700.000 includendo Sky, un dato pesante contando che si parlava di orario lavorativo e di un match poco più che fine a sé stesso nell’economia del girone. Sabato 15, invece, ha regalato a Sinner-de Minaur, semifinale, il 19% su Rai2 con 2.315.000 spettatori e un totale, incluso Sky, di 3.400.000 milioni.