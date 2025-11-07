Sinner-Alcaraz 2-2 negli Slam 2025: le ATP Finals saranno la resa dei conti?

Dal 9 al a 16 novembre le ATP Finals catalizzeranno l’attenzione degli appassionati di tennis e non solo. All’Inalpi Arena di Torino, l’attesa è crescente per il Master di fine anno e i grandi attesi sono loro, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. I due grandi dominatori del massimo circuito internazionale si stanno preparando al meglio delle loro possibilità perché tanto ci sarà in gioco.

L’italiano e lo spagnolo, per la seconda stagione consecutiva, si sono divisi equamente la torta degli Slam: Sinner ha conquistato i titoli agli Australian Open e a Wimbledon; Carlitos si è imposto al Roland Garros e agli US Open. La competizione per essere “Il Maestro” del 2025 potrebbe essere una sorta di resa dei conti perché in questo evento si deciderà anche la posizione di n.1 del mondo.

Alcaraz parte da una condizione di vantaggio. L’iberico, con soli 200 punti in scadenza nella graduatoria, dovrà vincere tre partite in questa sede per assicurarsi il primato a fine 2025. Sinner, campione del 2024 da imbattuto, dovrà replicare e sperare che l’iberico non ottenga più di due vittorie nel proprio percorso. Una situazione frutto soprattutto della squalifica di tre mesi di Jannik per la vicenda “Clostebol”.

Sarà interessante capire la forma dei duellanti. L’altoatesino arriva a Torino lanciatissimo, viste le affermazioni in serie a Vienna e nel Masters1000 di Parigi. Alcaraz, invece, non ha brillato affatto nella città degli Innamorati, venendo sconfitto all’esordio dal britannico Cameron Norrie. Ci si chiede se il contesto indoor sarà ancora indigesto allo spagnolo o se grazie alla sua immensa classe riuscirà a mettere da parte le sensazioni negative.