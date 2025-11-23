Short track, l’ultima giornata a Danzica si chiude con il podio della staffetta maschile

Terza gara e terzo podio per la staffetta maschile azzurra nel World Tour 2025 di short track. Il quartetto azzurro composto da Pietro Sighel, Luca Spechenhauser, Thomas Nadalini e Andrea Cassinelli hanno concluso al terzo posto a Danzica dietro alla Corea del sud e alla Cina, sfruttando anche la squalifica dell’Olanda che comunque ha danneggiato proprio la squadra azzurra.

L’Italia, infatti, era stata sempre nelle primissime posizioni. Gli azzurri hanno poi subito il sorpasso dei coreani, ma erano in piena lotta per giocarsi anche la vittoria. Purtroppo un contatto con gli olandesi ha messo fuori gioco l’Italia, in un contatto che ha preso dentro anche la Cina. Alla fine ha vinto la Corea del Sud in solitaria, con la Cina seconda e gli azzurri che si sono presi così un altro podio.

Non è stato l’unico podio di giornata visto che anche Pietro Sighel ha concluso al secondo posto nei 1000 metri, confermandosi in una distanza che lo ha visto conquistare a Calgary la sua prima storica vittoria. La gara è stata vinta dall’olandese Jens Van’T Wout, che ha preso subito la testa della gara e non l’ha più lasciata. Alle sue spalle si è piazzato proprio Sighel, mentre terzo è arrivato il canadese Steven Dubois.

Elisa Confortola ha raggiunto la finale dei 1500 metri. La valtellinese ha poi concluso in quinta posizione in una gara che ha visto la doppietta sudcoreana con il successo di Kim Gilli davanti alla connazionale Choi Minjeong. Sul podio ci sale anche la canadese Courtney Sarault. Successo olandese nei 500 metri femminili con il successo di Xandra Velzeboer davanti all’americana Corinne Stoddard e a Choi Minjeong.