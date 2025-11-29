Short track, l’Italia rompe il ghiaccio anche con la staffetta femminile: podio nel World Tour a Dordrecht

Proprio all’ultima gara disponibile della giornata arriva il podio per l’Italia nella quarta tappa del World Tour 2025 in corso di svolgimento a Dordrecht. Si sblocca finalmente la staffetta femminile azzurra, che coglie il primo podio stagionale, concludendo al secondo posto. Il quartetto composto da Elisa Confortola, Gloria Ioriatti, Arianna Sighel e Chiara Betti ha svolto una gara davvero molto attenta ed intelligente, concludendo alle spalle delle padrone di casa dell’Olanda e davanti a Stati Uniti e Corea del Sud.

Una finale che ha visto quasi subito scappare via le olandesi, che hanno sfruttato la battaglia che si era venuta a creare tra le altre squadre per il secondo posto. Dopo un bel sorpasso di Ioriatti, l’Italia si presa il secondo posto e non lo ha più mollato, provando anche a mettere pressione a Velzeboer e compagne. Le azzurre hanno gestito al meglio il finale, con le americane che hanno poi beffato le sudcoreane sul traguardo per il terzo posto.

Purtroppo una caduta ha messo fuori dai giochi Pietro Sighel nel corso della finale dei 500 metri maschili. L’azzurro era come sempre in lotta per un piazzamento sul podio ed è finito a terra dopo un contatto con il canadese Steven Dubois. A vincere è stato un po’ a sorpresa l’americano Andrew Heo davanti al canadese William Dandjinou e al polacco Felix Pigeon.

Nei 500 era arrivata la squalifica di Thomas Nadalini in semifinale, con l’azzurro che ha concluso poi al quarto posto i 1500 metri, sfiorando il podio nuovamente dopo quello ottenuto a Danzica. Una vittoria che è andata al canadese Dandjinou davanti al canadese Felix Roussel e al cinese Sun Long. Finale B, invece, conquistata da Pietro Sighel, che ha poi terminato al secondo posto.

Un’altra finale A raggiunta in questa giornata è stata quella di Elisa Confortola. La valtellinese non è mai riuscita ad entrare nella lotta per il podio e ha concluso al quinto posto una gara che è stata vinta dalla canadese Courtney Sarault, che ha preceduto l’americana Corinne Stoddard e la belga Hanne Desmet.