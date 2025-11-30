Short track, l’Italia chiude il World Tour con i podi di Sighel e della staffetta maschile

Il World Tour 2025 va in archivio ed è stata un’ultima giornata decisamente positiva per i colori azzurri a Dordrecht. Il protagonista in casa Italia è stato sicuramente Pietro Sighel, che ha conquistato il quinto podio individuale della stagione, terminando al terzo posto nei 1000 metri. Si tratta del terzo podio in questa distanza per l’altoatesino, che ah così vinto la coppa di specialità, diventando il primo italiano a riuscirci.

Il secondo podio di giornata arriva dalla staffetta maschile, che si conferma ancora una volta al terzo posto. Si tratta della quarta volta consecutiva in questo World Tour, con il quartetto composto da Pietro Sighel, Thomas Nadalini, Luca Spechenhauser e Andrea Cassinelli che ha concluso alle spalle di Olanda e Cina e davanti agli Stati Uniti.

Bel quarto posto di Elisa Confortola, a cui è mancato davvero solo il podio in questo World Tour, ma dimostrando di essere sempre tra le migliori soprattutto nei 1500 metri. La valtellinese ha sfiorato il podio in una gara vinta dalla sudcoreana Kim Gilli davanti alla canadese Courtney Sarault e alla connazionale Choi Minjeong.

Tre azzurre, invece, presenti nella finale B dei 500 metri. Martina Valcepina ha concluso al secondo posto davanti alle compagne di squadra Arianna Fontana e Chiara Betti. La vittoria nella finale A è andata alla canadese Courtney Sarault, che ha battuto l’americana Corinne Stoddard e la connazionale Florence Brunelle.