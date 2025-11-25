Short track, i convocati dell’Italia per il World Tour a Dordrecht. Torna Arianna Fontana

In meno di due mesi sta per volgere al termine il World Tour 2025 di short track, con la quarta e ultima tappa in programma da giovedì 27 a domenica 30 novembre sul ghiaccio olandese di Dordrecht. Una vera full immersion tra Canada, Polonia e Paesi Bassi che definirà il quadro delle quote a disposizione per ogni Paese in occasione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

L’Italia è ormai quasi certa di ottenere il contingente massimo (5 donne e 5 uomini) grazie ai risultati dei primi tre appuntamenti stagionali del circuito maggiore, ma sarà importante raccogliere punti pesanti anche a Dordrecht per risalire il ranking mondiale delle varie specialità e avere delle batterie sulla carta più agevoli a febbraio durante le Olimpiadi.

La squadra azzurra ritrova finalmente Arianna Fontana, dopo l’infortunio di Montreal e la partecipazione alla seconda tappa della Coppa del Mondo di speed skating dello scorso weekend in Canada, che si aggiungerà alle compagne Elisa Confortola, Martina Valcepina, Arianna Sighel, Chiara Betti e Gloria Ioriatti in campo femminile. Al maschile Mattia Antonioli prenderà il posto di Alessandro Loreggia inserendosi nell’ambizioso team composto da Pietro Sighel, Andrea Cassinelli, Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali e Luca Spechenhauser.

CONVOCATI ITALIA WORLD TOUR SHORT TRACK DORDRECHT

UOMINI: Pietro Sighel, Andrea Cassinelli, Mattia Antonioli, Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali, Luca Spechenhauser.

DONNE: Arianna Fontana, Elisa Confortola, Martina Valcepina, Arianna Sighel, Chiara Betti, Gloria Ioriatti.