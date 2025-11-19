Short track, i convocati dell’Italia per il World Tour a Danzica. Assente Arianna Fontana

Il World Tour di short track farà tappa all’Hala Olivia di Danzica (Polonia) per il terzo appuntamento stagionale dal 20 al 23 novembre. Dopo la trasferta in Canada, la massima competizione internazionale itinerante sbarcherà in Europa per una nuova prova a meno di tre mesi dalle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. L’Italia sarà presente con undici atleti, seguiti dagli allenatori Mengyao Qi, Derrick Campbell e Nicola Rodigari, guidati dal Direttore delle Squadre Nazionali Kenan Gouadec.

Tra gli uomini spicca chiaramente Pietro Sighel, affiancato da Andrea Cassinelli, Alessandro Loreggia, Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali, Luca Spechenhauser. Sul fronte femminile, invece, saranno impegnate Elisa Confortola, Martina Valcepina, Arianna Sighel, Chiara Betti e Gloria Ioriatti. La novità, rispetto al fine settimana in terra nordamericana, è l’assenza di Arianna Fontana, perché gareggerà nella Coppa del Mondo di speed skating.

Kenan Gouadec ha presentato l’evento attraverso i canali federali: “La squadra è tranquilla e ha lavorato bene dopo le due tappe di Calgary, il cui esito ci ha complessivamente soddisfatto. Siamo pronti a una tappa che ci avvicinerà al traguardo olimpico di febbraio. Il ghiaccio di Danzica è sempre particolare, dunque bisogna adattarvisi. Comunque, lo conosciamo e negli ultimi anni abbiamo disputato parecchie gare in questa località, ottenendo buoni risultati ai Mondiali junior e agli Europei“.

Il DT ha proseguito: “Più dei risultati in sé, l’obiettivo primario rimane quello di ottenere il contingente massimo per Milano Cortina 2026, dunque garantirsi 3 posti individuali su ogni distanza, dinamica che contestualmente permetterebbe di convocare cinque atleti per i Giochi. Al momento siamo nella posizione di centrare questo obiettivo e siamo fiduciosi di poterlo conseguire. Lavoreremo inoltre sull’affinamento delle strategie di gara e le sequenze dei cambi in staffetta“.

CONVOCATI ITALIA WORLD TOUR SHORT TRACK A DANZICA

UOMINI: Pietro Sighel, Andrea Cassinelli, Alessandro Loreggia, Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali, Luca Spechenhauser.

DONNE: Elisa Confortola, Martina Valcepina, Arianna Sighel, Chiara Betti, Gloria Ioriatti.