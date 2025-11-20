Short track, buon avvio degli azzurri nella prima giornata a Danzica

Ottimo inizio per l’Italia a Danzica, sede della terza tappa del World Tour 2025 di short track. In questa prima giornata erano in programma le fasi di qualificazioni in alcune gare individuali e nella staffetta femminile e mista. Comincia bene il cammino di Pietro Sighel nei 500 metri con l’azzurro che ha vinto la propria batteria, conquistando l’accesso ai quarti di finale. Stesso identico discorso anche per un sempre più convincente Thomas Nadalini, mentre Lorenzo Previtali dovrà passare dai ripescaggi.

Nei 1500 metri percorso netto per i tre azzurri impegnati sul ghiaccio e tutti qualificati per le semifinali. Luca Spechenhauser ha vinto il proprio quarto di finale dove era anche presente Nadalini, ripescato poi come miglior terzo. Pietro Sighel ha invece concluso in seconda posizione alle spalle del sudcoreano Jongun Rim, centrando anche lui la qualificazione.

Una sola gara individuale al femminile ed erano i 1000 metri, che hanno visto la bella vittoria in batteria di Elisa Confortola. Ai quarti di finale oltre alla valtellinese ci sarà anche Chiara Betti, ripescata dalla giuria dopo che l’azzurra era caduta per un contatto con un’avversaria. Ai ripescaggi invece Gloria Ioriatti.

Ottime indicazioni sono arrivate anche dalle staffette. In quella femminile l’Italia ha centrato la qualificazione alla semifinale, chiudendo la propria batteria davanti a Corea del Sud, Stati Uniti e Ungheria. Nella staffetta mista, invece, il quartetto azzurro ha concluso al secondo posto dietro alla Cina, ma davanti a Francia e Croazia.