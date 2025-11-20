Short Track, a Danzica la terza tappa del World Tour 2025. L’Italia cerca continuità anche senza Fontana

Dopo qualche settimana di pausa torna il World Tour di short track. Dal doppio appuntamento in Canada a questa terza tappa in Polonia a Danzica con la squadra azzurra che prosegue il suo lavoro in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Una preparazione nel segno della continuità, visto che gli azzurri presenti in questo fine settimana sono li stessi che si sono visti sul ghiaccio in Canada nelle prime due tappe stagionali.

In Polonia mancherà ancora Arianna Fontana, anche se questa volta non sarà per infortunio. La valtellinese ha recuperato dai problemi avuti all’esordio a Calgary con la caduta nei 500 metri, che poi ha portato a tenerla fuori per precauzione anche nel weekend successivo. Fontana sarà presente alla Coppa del Mondo di speed skating, continuando dunque nella sua preparazione sulla doppia specialità e il sogno olimpico di vincere una medaglia sia nello short track sia nel pattinaggio di velocità nella stessa Olimpiade.

Fari ovviamente puntati su Pietro Sighel, che nella seconda tappa di Calgary è stato anche un po’ frenato dalla sfortuna. Il trentino resta ovviamente la miglior carta azzurra per una vittoria, che comunque è arrivata nella prima tappa e che Sighel spera di raddoppiare proprio in Polonia anche se ovviamente la concorrenza resta elevatissima.

Ci si aspetta poi anche un ulteriore salto di qualità nel rendimento di tutta la squadra. La doppietta canadese è stata positiva, ma sia al femminile sia al maschile gli azzurri possono ottenere ancora di più, specialmente con le staffette, che avranno probabilmente un focus speciale in questa tre giorni di Danzica.

Il CT Kenan Gouadec ha presentato la tappa di Danzica: “La squadra è tranquilla e ha lavorato bene dopo le due tappe di Calgary, il cui esito ci ha complessivamente soddisfatto. Siamo pronti a una tappa che ci avvicinerà al traguardo olimpico di febbraio. Il ghiaccio di Danzica è sempre particolare, dunque bisogna adattarvisi. Comunque, lo conosciamo e negli ultimi anni abbiamo disputato parecchie gare in questa località, ottenendo buoni risultati ai Mondiali junior e agli Europei. Gli atleti saranno gli stessi impegnati in Canada. L’unica differenza è rappresentata dall’assenza di Arianna Fontana, che questa settimana gareggerà nella Coppa del Mondo di Speed Skating. Più dei risultati in sé, l’obiettivo primario rimane quello di ottenere il contingente massimo per Milano Cortina 2026, dunque garantirsi 3 posti individuali su ogni distanza, dinamica che contestualmente permetterebbe di convocare cinque atleti per i Giochi. Al momento siamo nella posizione di centrare questo obiettivo e siamo fiduciosi di poterlo conseguire. Lavoreremo inoltre sull’affinamento delle strategie di gara e le sequenze dei cambi in staffetta”.