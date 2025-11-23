Shimket firma il bis alla Cinque Mulini. Tripletta africana al femminile, Gemetto la miglior azzurra

Yenenesh Shimket rispetta il pronostico della vigilia che la indicava come favorita d’obbligo e vince in solitaria la Cinque Mulini 2025, tappa Gold del World Athletics Cross Country Tour. La giovane etiope classe 2007 centra così il secondo successo consecutivo a San Vittore Olona sulla distanza dei 6,2 km nella grande classica lombarda giunta ormai alla 93ma edizione (la 55ma aperta anche alle donne).

Shimket ha dominato la gara in lungo e in largo, tagliando il traguardo con il tempo finale di 19:11 e archiviando a soli 18 anni il secondo sigillo della carriera nella prestigiosa corsa campestre milanese. Il podio è stato completato da altre due africane, con la keniana classe 2006 Sharon Chepkemoi seconda in 19:46 e la burundese Elvanie Nimbona terza in 19:47 dopo aver perso la volata conclusiva per il posto d’onore.

Distacchi importanti per il resto delle partecipanti, con Valentina Gemetto che ha confermato i buoni riscontri delle ultime settimane arrivando quarta in 20:19 dopo la recente terza posizione nella prova Gold di Soria. La campionessa italiana della 10 km su strada è stata dunque la miglior azzurra al traguardo davanti all’emergente classe 2005 Lucia Arnoldo (20:25), mentre a seguire troviamo in classifica la tricolore del cross corto Micol Majori (20:34), Gaia Colli (20:42), Federica Zanne (20:45), Chiara Munaretto (20:47) e Nicole Reina (20:48).