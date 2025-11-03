Calcio
Serie A 2025-2026: nei posticipi del lunedì vincono Genoa e Lazio
Due posticipi in questo lunedì per la decima giornata del campionato di Serie A 2025-2026 di calcio. Va a completarsi questo turno, il penultimo prima della pausa per le nazionali.
La Lazio dopo il successo con la Juventus in casa continua a timbrare il cartellino: prosegue il momento positivo della compagine di Maurizio Sarri che si impone nel match della serata per 2-0 con il Cagliari nuovamente davanti al pubblico di casa. Il danese Gustav Isaksen sblocca il tabellino al 66′, chiude la pratica Mattia Zaccagni al 91′.
Il Genoa prova ad uscire dalla crisi: dopo l’esonero di Patrick Vieira, con Roberto Murgita in panchina, i liguri riescono ad imporsi per 2-1 in casa del Sassuolo. Ruslan Malinovskyi sigla il vantaggio al 18′, Domenico Berardi torna a segnare al 47′, la rete decisiva arriva allo scadere timbrata da Leo Ostigard.
CLASSIFICA
Napoli – 22 punti
Inter – 21 punti
Milan – 21 punti
Roma – 21 punti
Bologna – 18 punti
Juventus – 18 punti
Como – 17 punti
Lazio – 15 punti
Udinese – 15 punti
Cremonese – 14 punti
Atalanta – 13 punti
Sassuolo – 13 punti
Torino – 13 punti
Cagliari – 9 punti
Lecce – 9 punti
Parma – 7 punti
Pisa – 6 punti
Genoa – 6 punti
Verona – 5 punti
Fiorentina – 4 punti