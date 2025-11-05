Semifinale Sinner-Alcaraz con in palio il n.1 a Torino? Cosa deve accadere nei gironi

Dal 9 al 16 novembre all’Inalpi Arena il meglio del tennis mondiale maschile si esibirà davanti al pubblico italiano. A Torino ci si giocherà il titolo di “Maestro” e Jannik Sinner, reduce dalle vittorie a Vienna e a Parigi, vorrà confermare il rendimento della stagione passata, bissando il sigillo nell’evento di chiusura del massimo circuito internazionale.

In ballo non ci sarà solo il titolo di questo torneo, ma anche il n.1 del mondo a fine stagione. Come è stato detto più volte, Sinner a partire dal prossimo aggiornamento della classifica mondiale (lunedì 10 novembre) perderà la vetta della graduatoria in favore dello spagnolo Carlos Alcaraz. I 1500 punti guadagnati l’anno scorso nel capoluogo piemontese, rispetto ai 200 dell’iberico, mettono in una posizione di vantaggio netto il murciano.

Per essere davanti a Carlitos, Sinner dovrà necessariamente riconfermarsi campione. Una condizione necessaria, ma non sufficiente, perché legata alle prestazioni di Alcaraz. Jannik chiuderà l’anno da n.1 se:

Vince le ATP Finals da imbattuto, Alcaraz non vince più di due match nei gironi e non raggiunge la finale;

Vince le ATP Finals con 2 vittorie nel girone e Alcaraz non vince due match a Torino;

Vince le ATP Finals con una vittoria nel girone e Alcaraz non vince alcun match a Torino.

Pertanto, per fare in modo che ci sia ancora in palio il n.1 e tenendo conto dell’ipotesi più probabile, Sinner e Alcaraz dovranno affrontarsi in semifinale, con l‘azzurro che però dovrà vincere tutti gli incontri e non potrà accontentarsi del primo posto nel girone. Chiaramente, le altre due condizioni citate contemplano un’eliminazione di Carlos nella fase a gironi, come l’anno scorso. In quel caso, allora, Jannik potrebbe anche permettersi di non vincere tutte le partite.

Il sorteggio che andrà in scena domani alle ore 12.00 sarà importante per stabilire la composizione dei due raggruppamenti e comprendere le difficoltà che i due primattori del massimo circuito internazionale dovranno affrontare.