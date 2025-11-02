Sebastiano Parolini vince il Cross della Valsugana, lanciata la volata verso gli Europei

Il Cross della Valsugana ha aperto la stagione delle corse campestri ed è così iniziata la lunga marcia di avvicinamento agli Europei di Cross, previsti domenica 14 dicembre a Lagos (Portogallo). Sui pratoni di Levico Terme (in provincia di Trento) si è disputato l’evento organizzato dalla Gs Valsugana Trentino, nella memoria del compianto patron Mauro Andreatta.

Sebastiano Parolini si era presentato all’appuntamento con grandi ambizioni dopo aver trionfato con la staffetta mista lo scorso anno nella rassegna continentale ed è riuscito a imporsi con il tempo di 23:27, al termine di un serrato duello con Abderrazak Gasmi, che ha chiuso con un secondo di distacco. Lo spagnolo Pablo Alba ha completato il podio (23:32), mentre non si sono presentati al via due big annunciati come il keniano Frankline Kibet e il sudafricano Maxime Chaumeton (reduce dalla vittoria alla Corsa dei Castelli a Trieste).

La portoghese Laura Taborda ha prevalso sul fronte femminile, completando gli otto chilometri con il crono di 27:48 e un ampio margine nei confronti di Elektra Bonvecchio (31:23) e Monica Vagni (31:28). Tra le under 23, sulla distanza di sei chilometri, è riuscita a spuntarla Lucia Arnoldo (21:21), distaccando Agnese Carcano (21:35).