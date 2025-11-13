Sconfitta ininfluente per Bolelli/Vavassori: Krawietz/Puetz si impongono dopo un infinito match tie-break

Si è conclusa con una sconfitta indolore la fase a gironi delle ATP Final 2025 in doppio di Simone Bolelli e Andrea Vavassori. I due azzurri sono stati battuti dai tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz col punteggio di 6-7 (5) 6-4 13-11 in 1 ora e 59 minuti di partita. Un risultato negativo che non cambia le carte in tavola per la coppia tricolore, dal momento che gli azzurri erano già certi del primato del proprio raggruppamento e della qualificazione in semifinale, a prescindere da quello che faranno Cash/Glasspool e Granollers/Zeballos.

Nel primo set sono gli azzurri a costruirsi due chance per andare avanti di un break nel quarto game, ma il servizio dà una mano alla coppia tedesca. La situazione si ribalta nel gioco successivo, quando sono i teutonici ad avere la loro opportunità, ma “San Servizio” fa il proprio mestiere. L’equilibrio è tale che si decida il tutto per tutto al tie-break. Bravissimi Krawietz/Puetz a sfruttare le incertezza dei due tennisti nostrani, aggiudicandosi il parziale 7-5.

Nel secondo set c’è la reazione di Vavassori-Bolelli che trovano il break nel terzo gioco e riescono a mantenere il vantaggio, annullando un’opportunità del contro-break poco dopo. I teutonici cercano di mettere sotto pressione i nostri portacolori, in particolare Puetz molto ispirato in risposta. Il doppio italiano tiene botta, annullando altre tre palle del contro-break nell’ottavo gioco, mancando un set-point nel successivo e archiviando la frazione sul 6-4 nel decimo game.

Si va al match tie-break e le emozioni non mancano. Puetz sbaglia in maniera abbastanza strana un dritto dal centro del campo e Vavassori non controlla a dovere una giocata di mezzo volo nei pressi della rete. Un’altalena di emozioni nella quale i due azzurri hanno una palla match in risposta sul 10-9, senza concretizzarla, e i tedeschi invece sfruttano un errore di “Wave” a rete, per andarsi poi a prendere il successo sul 13-11.