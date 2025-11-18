Sci freestyle, i convocati dell’Italia per Stubai: Miro Tabanelli leader azzurro al debutto stagionale

Questo weekend comincerà finalmente la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci freestyle, con la tappa inaugurale prevista da sabato 21 a domenica 22 novembre sulle nevi austriache di Stubai. In casa Italia pesa purtroppo l’assenza della stella Flora Tabanelli, alle prese con il percorso di recupero conservativo dopo l’infortunio al legamento crociato del ginocchio destro.

In attesa di capire come evolverà la riabilitazione della 17enne emiliana, che dovrà decidere nelle prossime settimane se operarsi (dicendo addio alle Olimpiadi in casa) o continuare ad inseguire la partecipazione a Milano Cortina 2026, la Nazionale italiana proverà a ben figurare anche senza di lei nelle prime gare stagionali del circuito maggiore.

A Stubai andrà in scena una gara di slopestyle sia per il settore femminile che in campo maschile, con qualificazioni sabato 21 e finali domenica 22 novembre. Il direttore tecnico azzurro Valentino Mori ha convocato quattro atleti per la tappa tirolese: Miro Tabanelli, Renè Monteleone e Leonardo Donaggio tra gli uomini e la debuttante Maria Gasslitter (vincitrice della Coppa Europa 2025) come unica donna al via.