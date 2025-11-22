Sci freestyle, cancellate la gare di slopestyle a Stubai. Miro Tabanelli rinvia il debutto, Gremaud vince tra le donne

Le avverse condizioni meteo hanno costretto gli organizzatori a cancellare la giornata conclusiva della prima tappa della Coppa del Mondo di slopestyle, disciplina dello sci freestyle. A Stubai (Austria) non si è registrato lo sperato miglioramento rispetto alla situazione di ieri, quando erano stato posticipate le qualificazioni maschili, e dunque non si è potuti scendere in pista.

Sul fronte femminile sono stati tenuti validi i risultati delle qualificazioni di giovedì e si è stilata la classifica in base ai riscontri del turno preliminare. La svizzera Mathilde Gremaud ha vinto con il punteggio di 81.92, distanziando la canadese Olivia Asselin (76.71) e la finlandese Anni Karava (68.07), mentre l’azzurra Maria Gassliter, all’esordio nel massimo circuito internazionale itinerante dopo essersi affermata in Coppa Europa, ha terminato in 27ma posizione (37.00).

Tappa a tutti gli effetti cancellata per gli uomini. C’era grande attesa per il nostro Miro Tabanelli, che nella passata stagione vince una tappa di Coppa del Mondo di Big Air e che sperava di mettersi in mostra anche in questa specialità. Il fratello di Flora, Campionessa del Mondo di Big Air e nel pieno di un percorso di riabilitazione, riprenderà il proprio cammino verso le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 nelle prossime settimane. All’orizzonte due tappe di Big Air in Cina (28-30 novembre a Secret Garden e 4-6 dicembre a Pechino), lo slopestyle tornerà protagonista ad Aspen (USA) dal 7 al 10 gennaio.