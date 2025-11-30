Sci di fondo, Jonna Sundling vince la 20 km mass start tl di Ruka. A punti Maria Gismondi

Si chiude la prima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo: a Ruka, in Finlandia, la 20 km femminile in tecnica libera con partenza in linea premia la svedese Jonna Sundling, che vince davanti alla statunitense Jessie Diggins ed alla norvegese Heidi Weng. In casa Italia va a punti Maria Gismondi, 46ma, mentre non ce la fa Anna Comarella, 51ma.

Il primo tentativo d’attacco viene orchestrato dalle svedesi Frida Karlsson ed Ebba Andersson e dalla norvegese Heidi Weng, con le tre che provano ad andarsene dopo un quarto di gara e passano in fila indiana dopo 4.8 km, con 7″ sul gruppo inseguitore, del quale riesce, seppur a fatica, a tenere le code Maria Gismondi, che passa 13ma a 15″5, mentre si stacca subito Anna Comarella, 54ma a 1’03″7.

Il ritmo si alza in vista del primo traguardo intermedio con bonus, posto dopo 8.8 km: vanno via in 7, con la svedese Ebba Andersson che intasca 15 punti bruciando per 0″1 la connazionale Frida Karlsson, che ne porta a casa 12. Il cambio di passo costa caro a Maria Gismondi, che paga dazio ed è 26ma a 1’11″2, mentre Anna Comarella è sempre ai margini della zona punti, 54ma a 2’05″4.

Superata metà gara, si consolida il gruppo delle sette al comando, che comprende oltre alle tre atlete già citate, anche la statunitense Jessie Diggins, le norvegesi Nora Sanness e Karoline Simpson-Larsen, e la svedese Jonna Sundling, mentre la leader di Coppa del Mondo, l’altra svedese Moa Ilar, rimane a bagnomaria in solitaria in ottava piazza, a metà strada tra il gruppo di testa e le più immediate inseguitrici. Scivola indietro Maria Gismondi, che paga dazio e dopo 12.8 km è 44ma a 1’54″1, mentre si avvicina alla zona punti Anna Comarella, 51ma a 2’49″6.

Nuovo cambio di ritmo per sprintare al secondo intermedio con bonus, sistemato dopo 16.8 km: la svedese Frida Karlsson si vendica e questa volta è lei a passare in testa, prendendo 15 punti e lasciandone 12 alla connazionale Ebba Andersson, battuta per 0″3, mentre tra le sette di testa perde qualche metro la statunitense Jessie Diggins. Scivola indietro Maria Gismondi, 48ma a 2’59″6, mentre Anna Comarella è 52ma a 4’06″5.

Il rush finale premia, però, la svedese Jonna Sundling, che taglia il traguardo in 50’24″9 e va a precedere la statunitense Jessie Diggins, che risale nel tratto conclusivo e va a prendersi la piazza d’onore con un distacco di 2″3, vestendo il pettorale di leader della generale, mentre il gradino più basso del podio va alla norvegese Heidi Weng, terza con un ritardo di 2″8.

Difende il pettorale di leader della classifica distance, invece, la svedese Frida Karlsson, quarta a 4″9, davanti alla connazionale Ebba Andersson, quinta a 5″0, ed alle norvegesi Karoline Simpson-Larsen, sesta a 6″2, e Nora Sanness, settima a 10″8, mentre chiude ottava l’ex leader della generale, la svedese Moa Ilar, che paga 1’06″5. Va a punti Maria Gismondi, che si classifica 46ma a 4’07″7, mentre non ce la fa Anna Comarella, che termina 51ma a 5’16″9.