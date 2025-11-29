Sci di fondo
Sci di fondo, Johannes Hoesflot Klaebo domina la sprint tc di Ruka. Simone Mocellini esce ai quarti
La sprint maschile in tecnica classica della tappa di Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo, in corso a Ruka, in Finlandia, fa registrare la tripletta norvegese, con Johannes Hoesflot Klaebo che vince davanti ai connazionali Erik Valnes ed Ansgar Evensen. In casa Italia esce di scena nei quarti di finale Simone Mocellini, che si classifica 18°.
In finale si impone per distacco il norvegese Johannes Hoesflot Klaebo, il quale dopo aver vinto le qualificazioni ed i due turni precedenti, domina anche l’atto conclusivo, facendo segnare il crono di 2’30″03. Alle sue spalle i connazionali Erik Valnes, secondo a 1″21, ed Ansgar Evensen, terzo a 2″28. Beffato il transalpino Jules Chappaz, che resta ai piedi del podio per 0″02, chiudendo quarto a 2″30. Quinta piazza per l’altro norvegese Harald Oestberg Amundsen, staccato di 2″93, sesta posizione per il finlandese Lauri Vuorinen, attardato di 5″55.
Nelle semifinali escono di scena il padrone di casa finlandese Emil Liekari, secondo nelle qualificazioni, che si classifica 11°, ed i norvegesi Oskar Opstad Vike, settimo assoluto, ed Emil Northug, ottavo complessivo, così come lo statunitense Ben Ogden, che si piazza 12°.
Nei quarti di finale viene eliminato l’unico azzurro capace di superare le qualificazioni del mattino: Simone Mocellini termina quarto nella prima serie ed il suo crono non è sufficiente per essere ripescato come lucky loser. L’italiano, col pettorale 23, si classifica così al 18° posto assoluto.