Sci di fondo, Elia Barp: “Volevo correre da protagonista, è andata bene”; Graz ammette: “Importante acquisire fiducia”

Nessuna sorpresa nella la mass start 20 km a skating maschile di scena sulle nevi di Ruka (Finlandia). Ancora Norvegia a fare la voce grossa con Harlad Amundsen che ha trionfato, raccogliendo il testimone virtuale lasciato da Martin Nyenget, a segno nella 10 km TC, e di e Johannes Klaebo nella Sprint.

Il classe ’98 scandinavo ha conquistato l’undicesima vittoria nel massimo circuito, precedendo di 1″9 il connazionale Einar Hedegart. Ha completato il podio lo svedese Edvin Anger, a ‘2″3, messosi alle spalle il terzo norvegese della serie, il già citato Martin Nyenget.

Giornata no per Klaebo, 15° a ’18″3 dal vincitore e in difficoltà nel finale di gara, non riuscendo a cambiare di marcia come si pensava. Una prova in cui l’Italia ha fatto vedere ottime cose con Martino Carollo: ottavo il classe 2003, che ha così conquistato il proprio miglior risultato di carriera. Bene anche Elia Barp, decimo a 13″6 dalla vetta, che per larga parte della prova è stato in lizza per la top-3.

“La gara è andata bene. Ho provato a correre da protagonista, provando ad stare davanti per giocare le mie carte, magari ho sbagliato perché ho pensato troppo in grande ma le gambe giravano bene, forse ho aiutato i norvegesi a tirare nell’ultimo giro, il podio mi sembrava fattibile e alla fine l’ho pagata. Sono arrivato decimo in volata, penso che possiamo essere soddisfatti, anche gli skimen, stiamo salendo di livello“, le parole di Barp.

Undicesimo, beffato al fotofinish proprio dal compagno di squadra è stato Davide Graz (11°), a completare una giornata confortante per il Bel Paese con ben tre atleti nei primi undici: “Sono contento perché partire bene aiuta sempre il morale e qui non è mai facile. Sono fiducioso per i prossimi appuntamenti, il risultato di squadra è buonissimo, continuiamo su questa strada“, le sue impressioni (fonte: FISI).