Sci di fondo, Elia Barp secondo e Caterina Ganz ottava nella 10 km tc di Muonio

Prosegue la preparazione dell’Italia in vista dell’inizio della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo: la Nazionale azzurra è impegnata nell’Oloksen Tykkikisat a Muonio, in Finlandia, dove nella giornata odierna si è svolta una 10 km tc con partenze ad intervalli sia per gli uomini che per le donne.

Nella gara maschile successo del tedesco Friedrich Moch, che si è imposto con il tempo di 26’54″4, ma al secondo posto ex aequo si sono piazzati il padrone di casa finlandese Ristomatti Hakola e l’azzurro Elia Barp, in ritardo di 1″9. Quinto Federico Pellegrino a 12″4, ventesimo Simone Daprà a 41″8, ventiduesimo Davide Graz a 46″8, ventiquattresimo Paolo Ventura a 51″4.

Nella prova femminile doppietta finlandese con Johanna Matintalo prima con il tempo di 30’21″5 e la connazionale Jasmi Joenssu seconda a 7″4, anche in questo caso a pari merito con l’austriaca Teresa Stadlober. Ottava Caterina Ganz a 37″5, 32ma Maria Gismondi a 2’19”0.