Sci di fondo
Sci di fondo, buon 2° posto per Maria Gismondi in Finlandia, giornata non brillante per Pellegrino e Barp
Prosegue la preparazione dell’Italia dello sci di fondo verso la Coppa del Mondo 2025-2026: gli azzurri concludono il trittico di gare a Muonio, in Finlandia, con la 10 km in tecnica libera con partenze ad intervalli, nella quale Maria Gismondi è seconda tra le donne, mentre
Nella gara femminile Maria Gismondi si classifica seconda, tagliando il traguardo con 13″6 di ritardo dalla teutonica Helen Hoffmann, vittoriosa con il crono di 27’09″2, mentre completa il podio l’altra tedesca Pia Fink, terza con un distacco di 15″2 dalla vetta. Nono posto per Caterina Ganz, attardata di 43″7, più indietro Nadine Laurent, 15ma a 1’17″9, Iris De Martin Pinter, 16ma a 1’22″0, Federica Cassol, 22ma a 1’47″5, e Nicole Monsorno 24ma a 1’56″2.
Nella prova maschile vince il tedesco Anian Sossau-Daubermann in 23:26.4, davanti al norvegese Preben Horven, secondo a 7.9, ed al padrone di casa finlandese Joni Maki, terzo a 15.5. In casa Italia sesto posto per Martino Carollo a 17.6, più attardati Elia Barp, 17° a 41.0, Simone Daprà, 22° a 45.1, Federico Pellegrino, 23° a 45.4, Paolo Ventura, 24° a 46.2, Lorenzo Romano, 34° a 1.05.2.