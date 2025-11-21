Sci alpino, Tommaso Saccardi quarto nello slalom di Levi in Coppa Europa

Un anno dopo Tommaso Saccardi non riesce a concedere il bis sulla pista di Levi. Nella prima gara della stagione di Coppa Europa, l’azzurro ha concluso al quarto posto dopo che aveva terminato in testa la prima manche. Saccardi aveva trionfato proprio la scorsa stagione sulle nevi finlandesi, cogliendo quello che è il primo e per ora unico successo nel circuito continentale.

A trionfare è stato lo svedese William Hansson, che ha collezionato così il suo primo successo della carriera in Coppa Europa. Hansson era terzo a metà gara ed alla fine si è imposto con 58 centesimi sullo svizzero Matthias Iten (+0.58), risalito di quattro posti nella seconda manche, e con 67 centesimi sull’austriaco Jakob Greber.

Quarta posizione proprio per Tommaso Saccardi, staccato di 70 centesimi dal vincitore. L’azzurro ha preceduto lo svizzero Sandro Simonet (+1.42), il norvegese Elias Hartford Kvael (+1.56) e l’altro elvetico Joel Luetolf (+1.61). Ottavo l’austriaco Oscar Heine (+1.65), mentre completano la Top-10 lo svedese Adam Hofstedt (+1.79) ed il francese Auguste Aulnette (+1.91).

Sfiora l’ingresso tra i primi dieci Alessandro Pizio, che risale undici posizioni nella seconda manche ed è undicesimo (+2.32). L’altro azzurro a chiudere tra i primi trenta è Corrado Barbera (+2.53), che termina al diciassettesimo posto.