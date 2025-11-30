Sci alpino stasera in tv: startlist slalom femminile Copper Mountain 2025, programma, streaming

La Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026 si prepara per concludere la prima trasferta nordamericana della stagione. Nella giornata odierna, infatti, andrà in scena l’ultima prova del lungo weekend statunitense, ovvero lo slalom femminile di Copper Mountain (Colorado).

LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM FEMMINILE DI COPPER MOUNTAIN ALLE 18.00 E ALLE 21.00

Quale sarà il programma della gara odierna? La prima manche dello slalom prenderà il via alle ore 18.00 italiane (le ore 10.00 locali), mentre la seconda e decisiva si terrà alle ore 21.00. Chi sarà la favorita dello slalom odierno? Inutile girarci attorno, Mikaela Shiffrin vuole proseguire nel suo fantastico inizio di stagione tra i rapid gates. La padrona di casa per eccellenza, infatti, ha letteralmente fatto il vuoto e dominato le gare di Levi e Gurgl e cercherà di rifarsi dopo la prova non eccezionale di ieri in gigante.

La nativa di Vail sembra davvero di un altro pianeta rispetto alle rivali nello slalom, avendo messo in archivio due vittorie schiaccianti, con distacchi ciclistici rifilati a tutte le rivali. L’unica che è stata in grado di brillare al suo cospetto è stata Lara Colturi. L’atleta che gareggia sotto la bandiera dell’Albania ha conquistato due volte il secondo posto, sempre con margini superiori al secondo ma, ad ogni modo, ha sempre regolato le altre avversarie. Per il momento non ha fatto vedere grandi cose Zrinka Ljutic, la vincitrice della Coppa di specialità della scorsa annata, mentre la squadra italiana di slalom prosegue nella sua crisi che appare senza fine.

Come seguire l’evento in tv? Lo slalom femminile di Copper Mountain valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino si potrà seguire in diretta tv sulla Rai per mezzo del canale RaisportHD (227 di Sky e 58 dgt) e su Eurosport 1. In streaming si potrà seguire su discovery+, RaiPlay, DAZN e Eurosport.it. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale di ogni manche.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO COPPER MOUNTAIN 2025

Domenica 30 novembre

Ore 18.00 prima manche slalom femminile – Diretta su RaiSportHD (227 di Sky e 58 dgt) e Eurosport 1

Ore 21.00 seconda manche slalom femminile – Diretta su RaiSportHD (227 di Sky e 58 dgt) e Eurosport 1

LA STARTLIST DELLA PRIMA MANCHE

1 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head

2 516562 RAST Camille 1999 SUI Head

3 385116 LJUTIC Zrinka 2004 CRO Atomic

4 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic

5 56388 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT Rossignol

6 206355 DUERR Lena 1991 GER Head

7 805009 COLTURI Lara 2006 ALB Blizzard

8 507168 AICHER Emma 2003 GER Head

9 56315 TRUPPE Katharina 1996 AUT Voelkl

10 506146 SWENN LARSSON Anna 1991 SWE Head

11 516528 MEILLARD Melanie 1998 SUI Rossignol

12 507325 OEHLUND Cornelia 2005 SWE Head

13 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA Rossignol

14 56253 HUBER Katharina 1995 AUT Voelkl

15 506399 HECTOR Sara 1992 SWE Head

16 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR Atomic

17 107427 ST-GERMAIN Laurence 1994 CAN Rossignol

18 198176 LAMURE Marie 2001 FRA Rossignol

19 507109 ARONSSON ELFMAN Hanna 2002 SWE Rossignol

20 198164 CHEVRIER Marion 2001 FRA Atomic

21 6295075 DELLA MEA Lara 1999 ITA Fischer

22 107798 NULLMEYER Ali 1998 CAN Atomic

23 299699 PETERLINI Martina 1997 ITA Rossignol

24 385096 POPOVIC Leona 1997 CRO Voelkl

25 56367 GALLHUBER Katharina 1997 AUT Atomic

26 565401 BUCIK JOGAN Ana 1993 SLO Salomon

27 56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT Blizzard

28 516553 CHRISTEN Eliane 1999 SUI Head

29 56550 HOERHAGER Lisa 2001 AUT Atomic

30 516619 HOEPLI Aline 2001 SUI Head

31 107747 SMART Amelia 1998 CAN Atomic

32 197616 ALPHAND Estelle 1995 SWE Head

33 307813 MAEDA Chisaki 1998 JPN

34 307493 ANDO Asa 1996 JPN Atomic

35 6537468 BOCOCK Elisabeth 2005 USA Rossignol

36 516530 GOOD Nicole 1998 SUI Stoeckli

37 355061 HILZINGER Jessica 1997 GER Head

38 516722 BRAENDLI Anuk 2003 SUI Atomic

39 6535773 O BRIEN Nina 1997 USA Rossignol

40 6537254 MORITZ Liv 2004 USA Fischer

41 516504 DANIOTH Aline 1998 SUI Head

42 108420 FORGET Arianne 2003 CAN Atomic

43 198253 McFARLANE Caitlin 2002 FRA Rossignol

44 6296075 SOLA Beatrice 2003 ITA Rossignol

45 405172 WESTHOFF Bianca Bakke 2000 NOR Atomic

46 108095 ALEXANDER Kiki 2001 CAN Rossignol

47 198016 ESCANE Doriane 1999 FRA Head

48 25218 MIJARES RUF Carla 2002 AND Head

49 6296281 MONDINELLI Emilia 2004 ITA Salomon

50 35222 BARUZZI FARRIOL Francesca 1998 ARG Rossignol

51 6296778 COLLOMB Giorgia 2006 ITA Rossignol

52 308304 WATANABE Eren 2003 JPN

53 6537779 HUNT Annika 2006 USA Rossignol

54 539927 LAPANJA Lila Grace 1994 SLO Stoeckli

55 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR Rossignol

56 6537255 MORITZ Kjersti 2004 USA Fischer

57 516813 PILLER Sue 2005 SUI Atomic

58 426486 SYLVESTER-DAVIK Madeleine 2005 NOR Atomic

59 156024 SOMMEROVA Celine 2003 CZE