Sci alpino, slalomisti ancora protagonisti a Gurlg. Vinatzer cerca il riscatto nella solita gara pazza

Dopo il weekend di Levi, la Coppa del Mondo di sci alpino fa tappa in Austria a Gurgl per un altro fine settimana dedicato completamente allo slalom. Rispetto alla due giorni finlandese, però, il programma sarà diverso visto che il sabato toccherà agli uomini. Una gara che come sempre promette grande incertezza e spettacolo, anche se l’esordio stagionale pone sicuramente Lucas Pinheiro Braathen come il principale favorito.

Il brasiliano ha strabiliato in quel di Levi, centrando la prima storica vittoria per il paese sudamericano e vorrà sicuramente subito ripetersi sulle nevi austriache. Il primo avversario di Pinheiro Braathen sarà proprio colui che ha concluso secondo in Finlandia, il francese Clement Noel, che l’anno passato è salito sul gradino più alto del podio.

Fari ovviamente puntati sui padroni di casa, con gli austriaci che sicuramente vogliono essere protagonisti davanti ai loro tifosi. Da Manuel Feller (vincitore nella prima edizione di sempre a Gurgl nel 2023) a Marco Schwarz, passando per Michael Matt e Fabio Gstrein, un quartetto che può lottare per un piazzamento sul podio.

Voglia di riscatto in casa Norvegia per Henrik Kristoffersen e Atle Lie McGrath, ma anche per Timo Haugan, che con una serie di errori si è giocato la possibilità del podio. Anche tra le fila svizzere Loic Meillard punta decisamente a qualcosa di meglio, proprio come il tedesco Linus Strasser.

Ogni slalom, però, regala sorprese proprio come il finlandese Eduard Hallberg, fantastico terzo davanti al suo pubblico. Sapranno confermarsi anche i britannici Laurie Taylor e Dave Ryding? Una domanda che vale anche per i rampanti francesi Paco Rassat e Steven Amiez, a conferma di come davvero tra i pali stretti c’è davvero spazio per tutti.

Una possibilità che si spera possa cogliere Alex Vinatzer. L’altoatesino è uscito in quel di Levi quando aveva ottimi intermedi nella prima manche, ma resta comunque la miglior carta per l’Italia. Tommaso Sala, tornato dopo un anno di inattività, punta alla qualificazione alla seconda manche, mentre Tobias Kastlunger vuole confermarsi dopo il bel dodicesimo posto all’esordio per dare continuità e ottenere ancora punti importanti per abbassare il pettorale di partenza.