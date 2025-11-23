Sci alpino, Saccardi spreca e Hans Grahl-Madsen vince lo slalom di Storklinten di Coppa Europa

Hans Grahl-Madsen si è aggiudicato lo slalom di Storklinten (Svezia) valevole per la Coppa Europa di sci alpino maschile 2025-2026. Sulla pista scandinava lo sciatore norvegese ha vinto con il tempo complessivo di 1:50.81 dopo aver chiuso al comando la prima manche (53.77) ed aver gestito nel migliore dei modi la seconda, rifilando distacchi abissali a tutti i rivali.

Seconda posizione per l’austriaco Jakob Greber a 98 centesimi dopo aver risalito 3 gradini nella seconda manche. Completa il podio, invece, il padrone di casa Adam Hofstedt a 1.17, Quarta posizione per il norvegese Peder Lunder a 1.36, quindi è quinto l’austriaco Kilian Pramstaller a 1.69 con la bellezza di quindici posizioni guadagnate nella seconda discesa.

Chiude in sesta posizione il francese Auguste Aulnette a 1.91, quindi settimo il suo connazionale Hugo Desgrippes a 2.08. Ottavo lo svizzero Reto Maechler a 2.20, nono l’austriaco Oscar Heine a 2.34, quindi completa la top10 il norvegese Elias Harford Kvael a 2.37.

Il migliore degli italiani è risultato Corrado Barbera che chiude in dodicesima posizione a 2.69, quindi 24° Alessandro Pizio a 3.88 davanti a Stefano Pizzato che chiude a 4.50. Delusione per Tommaso Saccardi che, dopo il quarto posto della prima manche, è uscito di scena nel finale della seconda quando stava puntando comodamente al podio.