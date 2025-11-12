Sci Alpino
Sci alpino, Levi tabù per lo slalom maschile italiano: mai una vittoria, solo due podi con Moelgg e Rocca
Dopo l’esordio di Soelden e la consueta piccola pausa immediata, torna in scena la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025-2026. Si gareggerà nel corso del prossimo fine settimana a Levi in Finlandia, in occasione del primo slalom della stagione. La pista denominata “Levi Black” non ha mai regalato particolari successi ai colori azzurri, se non due podi. Andiamo a ripercorrere con la memoria i migliori risultati degli italiani sulla pista della Lapponia.
Pronti, via, ed è subito podio con Giorgio Rocca che centra il podio nello slalom del 12 novembre 2006. Terzo posto per il valtellinese nella gara vinta da Benjamin Raich davanti allo svedese Markus Larsson. Passiamo al 15 novembre 2009 con lo stesso Giorgio Rocca che chiude ottavo nella gara vinta dall’austriaco Reinfried Herbst davanti al croato Ivica Kostelic e il francese Jean-Baptiste Grange.
Arriviamo al 14 novembre 2010 con un podio sfiorato. Quarta posizione, infatti, per Cristian Deville che chiude alle spalle di Jean-Baptiste Grange che vince davanti allo svedese Andrè Myhrer ed a Ivica Kostelic. Ancora un quarto posto l’11 novembre 2012 per Manfred Moelgg e quinto per Patrick Thaler nello slalom vinto da Andrè Myhrer davanti a Marcel Hirscher ed allo svedese Jens Byggmark.
Levi torna protagonista il 17 novembre 2013 con un sesto posto di Patrick Thaler nella prova vinta da Marcel Hirscher davanti al connazionale Mario Matt ed a Henrik Kristoffersen. Ancora l’altoatesino vicino al podio il 16 novembre 2014. Quinta posizione nella gara vinta da Henrik Kristoffersen davanti al solito Marcel Hirscher, quindi terzo il tedesco Felix Neureuther.
L’Italia torna sul podio della Levi Black il 13 novembre 2016. Merito di Manfred Moelgg che chiude terzo a un solo centesimo dalla piazza d’onore dell’austriaco Michael Matt, mentre lo slalom viene dominato da Marcel Hirscher. Il 12 novembre 2017 lo stesso altoatesino chiude nono nella gara vinta da Felix Neureuther che vince davanti a Henrik Kristoffersen e allo svedese Mattias Hargin. L’ultimo risultato di rilievo, se così si può dire, è un decimo posto di Manfred Moelgg il 24 novembre 2019 nella gara vinta da Henrik Kristoffersen.