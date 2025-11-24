Sci alpino, le convocate dell’Italia per Copper. Goggia unico faro in gigante, rientra Peterlini

Archiviate le prime tre tappe stagionali in Europa, la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino si appresta a volare oltreoceano per un doppio appuntamento riservato alle specialità tecniche in campo femminile. Questo weekend Copper Mountain sarà teatro di un gigante sabato 29 novembre e successivamente di uno slalom speciale nella giornata di domenica 30 novembre.

Sulle nevi del Colorado vedremo in azione per i colori azzurri il quintetto composto da Sofia Goggia, Lara Della Mea, Giorgia Collomb, Asja Zenere e Ilaria Ghisalberti tra le porte larghe. In assenza delle infortunate Federica Brignone e Marta Bassino, tutte le speranze di un ottimo piazzamento in top10 sono affidate ad una Goggia chiamata a riscattarsi dopo l’uscita di Soelden.

Cinque rappresentanti italiane anche in slalom con Lara Della Mea, Giorgia Collomb, Emilia Mondinelli, Beatrice Sola e la rientrante Martina Peterlini, che aveva dovuto rinunciare alle prime due gare di Coppa del Mondo a Levi e Gurgl per l’intervento di pulizia al ginocchio effettuato lo scorso settembre per una complicata tendinopatia. In questo caso l’obiettivo della squadra tricolore sarà quello di portare almeno un paio di slalomiste nella seconda manche.