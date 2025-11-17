Sci alpino, Kastlunger e Mondinelli le luci azzurre dello slalom a Levi. Purtroppo il solito Vinatzer

La Coppa del Mondo di sci alpino è tornata in quel di Levi con un doppio slalom. Si poteva ipotizzare un fine settimana complicato per l’Italia, che in questa specialità tra donne e uomini sta faticando molto negli ultimi anni. Alla fine il miglior risultato è stato il dodicesimo posto di Tobias Kastlunger e tra le due gare solamente due azzurri sono riusciti a qualificarsi per la seconda manche, visto che anche Emilia Mondinelli sabato ha concluso al ventisettesimo posto.

Con le assenze di Marta Rossetti e Martina Peterlini, si poteva ipotizzare un sabato decisamente complicato per l’Italia, visto che quasi tutte le azzurre partivano nelle retrovie e al massimo potevano ambire ad una qualificazione alla seconda manche. Obiettivo centrato da Mondinelli, che ha decisamente fatto il suo, conquistando punti per la seconda volta in carriera. Anche Alice Pazzaglia ha mostrato buone cose, ma la fortuna non ha aiutato l’azzurra, che ha mancato per pochissimi centesimi il trentesimo posto.

Ci si poteva aspettare qualcosa in più da Lara Della Mea, anche se la nativa di Tarvisio non ha mai amato troppo il pendio di Levi. In generale la sensazione è quella che l’Italia rischia davvero anche quest’anno di recitare il ruolo della comparsa, anche se comunque le azzurre hanno almeno mostrato un buon atteggiamento, segnale sul quale si può provare a creare una crescita.

Al maschile invece è arrivato il dodicesimo posto di Tobias Kastlunger, autore di una bella rimonta nella seconda manche, dove ha recuperato undici posizioni. Sicuramente è piaciuto l’atteggiamento dell’altoatesino, sempre all’attacco, ma comunque preciso e senza esagerare. Qualche piccola sbavatura sul ripido, ma comunque davvero un esordio positivo.

Purtroppo la nota dolente è sicuramente Alex Vinatzer, caduto ancora negli stessi errori passati. Purtroppo una scivolata sul muro nella prima manche ha messo fine alla sua gara, cominciata addirittura con un primo intermedio in vantaggio. Ancora una volta Vinatzer è apparso troppo arretrato e al primo intoppo è andato in rotazione, finendo fuori dal tracciato. Sicuramente un grande peccato, perchè in una gara che ha regalato tante sorprese si poteva sicuramente puntare al podio.