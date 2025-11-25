Sci alpino, i favoriti per la Coppa del Mondo di superG: in casa i rivali principali per Marco Odermatt?

Ancora una volta tutti contro Marco Odermatt. Dal gigante al superG, altra specialità che ormai vede l’elvetico vincere la sfera di cristallo da tre stagioni consecutivi. Un dominio clamoroso quello del campione svizzero che l’anno scorso ha rifilato oltre duecento punti di distacco a tutti i rivali, dando la sensazione di non avere rivali anche solo per la continuità di risultati che Odermatt riesce a tenere nel corso della stagione.

La stagione sicuramente sarà influenzata anche dalla presenza delle Olimpiadi, che sono un obiettivo cardine per tutti e soprattutto per un Odermatt che vuole entrare nella storia, provando a conquistare tre ori consecutivi tra gigante, discesa e superG appunto. Lo svizzero, però, non sembra atleta che possa essere distratto dal grande evento e dunque rimane l’assoluto favorito per conquistare la sua ennesima coppa di specialità in supergigante.

Probabilmente i principali rivali Odermatt in superG se li troverà proprio in casa. Lo scorso anno Stefan Rogentin ha concluso in seconda posizione nella classifica di specialità ed anche Franjo Von Allmen ha sfiorato il podio, terminando quarto a soli tre punti dall’austriaco Vincent Kriechmayr. Proprio Von Allmen è forse il più temuto da Odermatt, visto che il classe 2001 ha ormai raggiunto una certa maturità e questa può essere davvero la stagione della sua definitiva consacrazione. Fari puntati inoltre su Alexis Monney, anche se quest’ultimo non è mai riuscito ad essere troppo costante.

Uscendo dai confini svizzeri, un nome è già stato fatto ed è quello di Vincent Kriechmayr. Il veterano austriaco è atleta sempre competitivo, anche se forse il pensiero per lui va alle Olimpiadi, visto che da sempre è capace di sfruttare al massimo il grande appuntamento. In casa Austria si punta molto anche su Raphael Haaser e Lukas Feurstein. Attenzione poi al norvegese Fredrik Moeller, atleta di grande talento, ma anche lui un po’ troppo incostante lungo tutta la stagione.

Nella lotta per un bel piazzamento in classifica di specialità ci sono sicuramente anche gli azzurri. Dominik Paris e Mattia Casse hanno concluso rispettivamente sesto e settimo in classifica, non lontani dal podio, considerando anche gli acciacchi avuti da entrambi nel corso della stagione. Paris ha messo nel mirino le Olimpiadi sulla pista di Bormio e probabilmente sfrutterà questo primo mese di gara per arrivare in piena forma nel momento decisivo della stagione; mentre Casse ha mostrato un buon feeling con le gare nordamericane e già da Copper Mountain potrebbe dire la sua, con il piemontese che ha assolutamente la possibilità di inserirsi nella lotta per il podio.