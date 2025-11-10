Sci alpino, i convocati dell’Italia per Levi. Tante novità, torna Tommaso Sala

Sono state diramate le convocazioni per quel che concerne il fine settimana dello sci alpino, caratterizzato dallo slalom di Levi. Per l’Italia ci sarà un sostanzioso numero di novità e ritorni: andiamo più nel dettaglio delle scelte dei direttori tecnici.

Per ciò che concerne il settore maschile, saranno sei gli azzurri al via: Alex Vinatzer, Tommaso Sala, Tobias Kastlunger, Corrado Barbera, Tommaso Saccardi e Matteo Canins. Per Sala, in particolare, si tratta di un ritorno dal momento che proprio a Levi finì la stagione prima dell’infortunio che gli tolse tutto il resto delle gare.

Per quanto riguarda il settore femminile, privo di Marta Rossetti per la stagione e di Martina Peterlini che sta finendo di superare i postumi di un’operazione di pulizia a ginocchio, ci saranno Lara Della Mea, Beatrice Sola (di ritorno dopo la rottura del crociato e del menisco mediale del ginocchio destro a dicembre 2024), Emilia Mondinelli, Giorgia Collomb, Giulia Valleriani, Alice Pazzaglia e Annette Belfrond, alla prima in slalom e al ritorno in Coppa del Mondo dopo tre anni.

Lo slalom femminile si disputerà sabato 15 dalle ore 10:00 per la prima manche e dalle ore 13:00 per la seconda; identici orari per quello maschile di domenica 16. Da 25 anni Levi ospita la tappa femminile; quella maschile è sopraggiunta più di recente ed è stata organizzata per 12 volte.