Sci alpino, i convocati dell’Italia per Gurgl. Torna Simon Maurberger

Continua con le discipline tecniche il calendario della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino, che prevede nel prossimo fine settimana ancora lo slalom speciale: a Gurgl, in Austria, sabato 22 saranno impegnati gli uomini, mentre domenica 23 gareggeranno le donne.

Sulla pista Kirchenkar in entrambi i giorni di gare la prima manche andrà in scena alle ore 10.30, mentre la seconda run, con inversione dei primi trenta, scatterà alle ore 13.30. Nei due giorni saranno impegnati nel complesso dodici azzurri, cinque uomini e sette donne.

Tra gli uomini saranno al via Alex Vinatzer, Tommaso Sala, Tobias Kastlunger, Matteo Canins e Simon Maurberger, al rientro in Coppa del Mondo, mentre tra le donne saranno in gara Giorgia Collomb, Lara Della Mea, Emilia Mondinelli, Beatrice Sola, Alice Pazzaglia, Giulia Valleriani ed Annette Belfrond.