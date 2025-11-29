Federica Brignone: “Non ho idea di quante possibilità ci siano di partecipare alle Olimpiadi”

Federica Brignone fa il punto della situazione sul proprio recupero parlando a Sky Sport 24, a pochi giorni dal ritorno sulla neve, avvenuto a Cervinia, anche se l’azzurra non si sbilancia sulla possibilità di prendere parte alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina.

L’azzurra ha iniziato la preparazione atletica ed è tornata a sciare: “Oggi ho riposo forzato. Sono in piena preparazione atletica, finalmente. Ho provato a rimettere gli sci per vedere come reagiva la gamba, il mio ginocchio, è stato solo uno sci turistico, diciamo“.

Brignone, però, non può fare programmi a lungo termine: “Quest’anno vivo alla giornata, sono rimasta ad aprile, ci sono le montagne innevate, ma io non sono pronta per vivere l’inverno, è tutto strano. Non riesco a fare programmi ed a vedere al di là di una settimana“.

Sulla possibilità di essere presente ai Giochi di Milano Cortina 2026: “Non ne ho la più pallida idea“. L’azzurra è in ripresa dal grave infortunio rimediato ai Campionati Italiani della scorsa stagione e sta tentando di recuperare per le Olimpiadi Invernali del prossimo febbraio.