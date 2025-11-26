Sci Alpino

Sci alpino, cambia il programma di Beaver Creeek: cancellata una delle discese sulla Birds of Prey

Alessandro Passanti

Pubblicato

11 minuti fa

il

LaPresse

Cambia il programma del fine settimana di Beaver Creek (Stati Uniti), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025-2026. Nelle scorse ore erano già trapelate le prime indiscrezioni su una possibile rivoluzione (anzi, qualcuno parlava addirittura di spostamento delle gare a Saalbach) ed ora la FIS ha ufficializzato le modifiche al calendario delle gare sulla mitologica pista denominata “Birds of Prey”.

Il problema che si sta verificando nel Colorado è quello che, solitamente, non crea grossi grattacapi agli organizzatori statunitensi, ovvero la carenza di neve unite a temperature ben più miti del solito a queste latitudini. Ad ogni modo, dopo i sopralluoghi del caso, si è deciso di procedere con il calendario previsto, anche se una delle 4 gare previste è stata rimossa dal programma. A Beaver Creek, infatti, erano in programma 2 discese, un superG e un gigante. La FIS ha deciso di dimezzare le discese e, non solo, la discesa di venerdì 5 dicembre dovrebbe essere ridotta a livello di lunghezza.

A questo punto come si snoderà il calendario sulle nevi del Colorado? Le due prove della discesa rimangono fissate per le giornate di martedì 2 e mercoledì 3 dicembre (alle ore 19.00 italiane), quindi si passerà a venerdì 5 dicembre per la discesa alle ore 19.15. Sabato 6 dicembre alle ore 18.30 si andrà in scena per il superG, mentre domenica 7 dicembre si chiuderà il sipario con il gigante (prima manche alle ore 18.00, seconda alle ore 21.00).

IL NUOVO PROGRAMMA DI BEAVER CREEK 2025

Martedì 2 dicembre

Ore 19.00 Prima prova discesa maschile Beaver Creek

Mercoledì 3 dicembre

Ore 19.00 Seconda prova discesa maschile Beaver Creek

Venerdì 5 dicembre

Ore 19.15 Discesa maschile Beaver Creek

Sabato 6 dicembre

Ore 18.30 superG maschile Beaver Creek

Domenica 7 dicembre

Ore 18.00 Prima manche gigante maschile Beaver Creek
Ore 21.00 Seconda manche gigante maschile Beaver Creek

