Sci alpino, cambia il programma di Beaver Creeek: cancellata una delle discese sulla Birds of Prey

Cambia il programma del fine settimana di Beaver Creek (Stati Uniti), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025-2026. Nelle scorse ore erano già trapelate le prime indiscrezioni su una possibile rivoluzione (anzi, qualcuno parlava addirittura di spostamento delle gare a Saalbach) ed ora la FIS ha ufficializzato le modifiche al calendario delle gare sulla mitologica pista denominata “Birds of Prey”.

Il problema che si sta verificando nel Colorado è quello che, solitamente, non crea grossi grattacapi agli organizzatori statunitensi, ovvero la carenza di neve unite a temperature ben più miti del solito a queste latitudini. Ad ogni modo, dopo i sopralluoghi del caso, si è deciso di procedere con il calendario previsto, anche se una delle 4 gare previste è stata rimossa dal programma. A Beaver Creek, infatti, erano in programma 2 discese, un superG e un gigante. La FIS ha deciso di dimezzare le discese e, non solo, la discesa di venerdì 5 dicembre dovrebbe essere ridotta a livello di lunghezza.

A questo punto come si snoderà il calendario sulle nevi del Colorado? Le due prove della discesa rimangono fissate per le giornate di martedì 2 e mercoledì 3 dicembre (alle ore 19.00 italiane), quindi si passerà a venerdì 5 dicembre per la discesa alle ore 19.15. Sabato 6 dicembre alle ore 18.30 si andrà in scena per il superG, mentre domenica 7 dicembre si chiuderà il sipario con il gigante (prima manche alle ore 18.00, seconda alle ore 21.00).

IL NUOVO PROGRAMMA DI BEAVER CREEK 2025

Martedì 2 dicembre

Ore 19.00 Prima prova discesa maschile Beaver Creek

Mercoledì 3 dicembre

Ore 19.00 Seconda prova discesa maschile Beaver Creek

Venerdì 5 dicembre

Ore 19.15 Discesa maschile Beaver Creek

Sabato 6 dicembre

Ore 18.30 superG maschile Beaver Creek

Domenica 7 dicembre

Ore 18.00 Prima manche gigante maschile Beaver Creek

Ore 21.00 Seconda manche gigante maschile Beaver Creek