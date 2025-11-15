Sci alpinismo, gli azzurri si radunano in Valtournanche per preparare la Coppa del Mondo

La squadra italiana di sci alpinismo si allenerà sulle nevi di Valtournanche-Cervinia, in Valle d’Aosta dal 17 al 21 novembre. Un raduno sicuramente importante per il gruppo azzurro, che preparerà il primo appuntamento di Coppa Del Mondo in quella che sarà anche la stagione dello storico esordio olimpico.

Non c’è alcun dubbio che le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono sicuramente il grande obiettivo, visto che si tratta di una prima volta per lo sci alpinismo dentro il programma a Cinque Cerchi. Sarà comunque una stagione ricca di appuntamenti e che comincerà dagli Stati Uniti nel fine settimana del 6-7 dicembre a Solitude.

Una Coppa del Mondo che proseguirà fino ad aprile e che avrà anche anche un appuntamento in Italia in Val Martello, provincia di Bolzano, dal 19 al 22 marzo.

In questo raduno sarà presente Alba De Silvestro, che è la stella della squadra di sci alpinismo. Con lei ci saranno anche Giulia Murada, Giulia Compagnoni, Noemi Junod, Katia Mascherona, Lisa Moreschini, Ilaria Veronese, Robert Antonioli, Michele Boscacci, Rocco Baldini, Nicolò Canclini, Erik Canovi, Hermann Debertolis, Matteo Eydallin, Giovanni Rossi, Matteo Sostizzo, Oscar Tonietti e Luca Tomasoni.