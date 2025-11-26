Scherma, tutte le armi in pedana: super weekend di Coppa del Mondo, gli italiani convocati

La Coppa del Mondo di scherma tornerà a essere grande protagonista nel weekend del 4-7 dicembre, quando tutte le armi saranno impegnate in giro per il Pianeta. Nello specifico: spada femminile e maschile a Vancouver (Canada), sciabola maschile e femminile a Orleans (Francia), fioretto femminile a Busan (Corea del Sud) e fioretto maschile a Fukuoka (Giappone). L’Italia punta a essere protagonista con 72 azzurri (36 uomini e 36 donne), il cammino verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028 è già incominciato.

Per quanto riguarda la spada sono stati convocati: Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, Sara Maria Kowalczyk, Rossella Fiamingo, Lucrezia Paulis, Federica Isola, Nicol Foietta, Roberta Marzani, Gaia Caforio, Alessandra Bozza, Carola Maccagno e Beatrice Cagnin; Davide Di Veroli, Matteo Galassi, Andrea Santarelli, Valerio Cuomo, Gianpaolo Buzzacchino, Giacomo Paolini, Gabriele Cimini, Giulio Gaetani, Simone Mencarelli, Filippo Armaleo, Enrico Piatti e Fabio Mastromarino.

Per la sciabola, invece, vedremo all’opera: Michela Battiston, Chiara Mormile, Mariella Viale, Eloisa Passaro, Alessia Di Carlo, Manuela Spica, Michela Landi, Martina Criscio, Carlotta Fusetti, Claudia Rotili, Rebecca Gargano e Maria Clementina Polli; Luca Curatoli, Michele Gallo, Pietro Torre, Dario Cavaliere, Edoardo Cantini, Matteo Neri, Giacomo Mignuzzi, Marco Mastrullo, Leonardo Dreossi, Lupo Veccia Scavalli, Cosimo Bertini e Marco Stigliano.

Nel fioretto, infine, ci sarà spazio per: Martina Favaretto, Anna Cristino, Martina Batini, Arianna Errigo, Elena Tangherlini, Martina Sinigalia, Alice Volpi, Francesca Palumbo, Irene Bertini, Carlotta Ferrari, Aurora Grandis e Giulia Amore; Guillaume Bianchi, Tommaso Marini, Filippo Macchi, Alessio Foconi, Davide Filippi, Giulio Lombardi, Tommaso Martini, Edoardo Luperi, Damiano Di Veroli, Damiano Rosatelli, Lorenzo Nista e Giuseppe Franzoni.