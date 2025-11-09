Scherma, la sciabola azzurra è lontana dal podio ad Algeri

Fanno festa la Corea del Sud e la Francia nella prima tappa della Coppa del Mondo di sciabola. Nella prova a squadre maschile sono stati proprio i transalpini a trionfare, battendo in finale una sorprendente Romania per 45-38. Terzo posto per il Giappone, che ha superato 45-32 la Russia.

Nella gara femminile, invece, sono state le sudcoreane a salire sul gradino più alto del podio. Le asiatiche hanno sconfitto in finale con il punteggio di 45-39 l’Ungheria, mentre in terza posizione ha concluso la Francia che ha battuto la Cina per 45-43.

Una giornata da dimenticare per i quartetti azzurri, che si sono fermati entrambi agli ottavi di finale. Quello maschile composto Luca Curatoli, Michele Gallo, Matteo Neri e Cosimo Bertini è stato battuto dalla Russia con il punteggio di 45-36, concludendo poi all’undicesimo posto nel tabellone dei piazzamenti con la vittorie contro Venezuela (45-29), la sconfitta con il Kazakistan (45-43) ed il successo con la Turchia per 45-31.

Le sciabolatrici azzurre (Michela Battiston, Manuela Spica, Mariella Viale e Vittoria Mocci) si sono invece arrese alla Spagna dopo una sfida combattuta, ma persa per 45-43 con la rimonta delle iberiche proprio nell’ultimo assalto. Alla fine le azzurre hanno terminato in tredicesima posizione dopo la sconfitta con l’Uzbekistan (45-31) e le vittorie con Azerbaigian (45-31) e Polonia (45-42).