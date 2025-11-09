Scherma, i fiorettisti azzurri sono secondi all’esordio in Coppa del Mondo

Non riesce la doppietta all’Italia nella prima tappa della Coppa del Mondo di fioretto a Palma di Maiorca. Se nella prova a squadre femminile era arriva una vittoria delle azzurre, in quella maschile gli azzurri si sono fermati proprio all’ultimo atto. Il quartetto composto da Guillaume Bianchi, Tommaso Marini, Filippo Macchi e Alessio Foconi ha concluso al secondo posto, venendo sconfitto dalla Russia (ancora denominata come AIN) per 45-36.

Un inizio di finale sempre ad inseguire per gli azzurri, che dopo tre assalti si sono trovati sotto di sei stoccate. Marini ha rifilato un 8-3 ad Anton Borodachev, ma sono stati nuovamente Kirill Borodachev e Mylnikov a costruire nuovamente il solco per la Russia. Negli ultimi tre assalti i russi hanno gestito il vantaggio, chiudendo comodamente 45-36.

Al terzo posto ha concluso l’Ungheria, che ha sconfitto nella finalina la Germania con il punteggio di 45-20. I tedeschi erano stati battuti dagli azzurri in semifinale per 45-27.

L’Italia aveva cominciato il proprio cammino in questo esordio di Coppa del Mondo con la vittoria negli ottavi contro la Gran Bretagna per 45-31, mentre successivamente nei quarti Marini e compagni avevano sconfitto il sempre temibile Hong Kong per 45-39.