Scherma, Heathcock vince ad Algeri. Solo uno sciabolatore azzurro agli ottavi

Sventola la bandiera americana sul gradino più alto del podio nella prima tappa della Coppa del Mondo di sciabola maschile 2025-2026. A trionfare ad Algeri è stato l’americano Colin Heathcock, che ha sconfitto nell’ultimo atto il tunisino Fares Ferjani con il punteggio di 15-12. Terzo posto per il francese Sebastien Patrice e per il sudcoreano Oh Sanguk, entrambi sconfitti in semifinali all’ultima stoccata per 15-14.

Il migliore degli azzurri è stato Dario Cavaliere, che è anche l’unico tra gli sciabolatori italiani ad aver raggiunto gli ottavi di finale. Il napoletano si è arreso al transalpino Maxime Pianfetti per 15-13; mentre nel turno precedente era riuscito a sconfiggere l’argento iridato e numero uno del tabellone Jean-Philippe Patrice per 15-11.

Si ferma presto il cammino di Luca Curatoli, che è stato sconfitto nei sedicesimi dal rumeno Vlad Covaliu con il punteggio di 15-12. Gli altri italiani sono stati tutti battuti al primo assalto di giornata, alcuni dei quali all’ultima stoccata: Michele Gallo (15-14 contro il giapponese Rikitake), Mattia Rea (15-11 con il rumeno Ursachi), Matteo Neri (15-14 con l’americano Homer) e Leonardo Dreossi (15-12 contro l’ungherese Rabb).

Domani si terrà la prova maschile a squadre e l’Italia schiera il quartetto che è stato capace di vincere in estate il titolo mondiale. A scendere in pedana saranno dunque Luca Curatoli, Michele Gallo, Pietro Torre e Matteo Neri.