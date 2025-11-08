Scherma, Favaretto trionfa subito a Palma di Maiorca

Martina Favaretto timbra subito alla prima in Coppa del Mondo. Esordio perfetto in questa nuova stagione per la veneta, che ottiene il quinto successo della carriera nel massimo circuito, salendo sul gradino più alto del podio nella prima tappa a Palma di Maiorca. L’azzurra si è imposta in finale sulla giapponese Yuka Ueno con il punteggio di 15-9.

Davvero un cammino perfetto quello di Favaretto, che in semifinale ha sconfitto la canadese Eleaonor Harvey per 15-10. La nordamericana ha così concluso al terzo posto insieme alla giapponese Komaki Kikuchi, sconfitta nel derby nipponico dalla connazionale Ueno per 15-12.

Favaretto è stata l’unica delle azzurre a spingersi oltre i quarti di finale, turno nel quale si è fermata la corsa di Martina Sinigalia, sconfitta per 15-8 da Harvey. La veneta era uscita vincitrice nel derby azzurro degli ottavi di finale contro Arianna Errigo, battendo la più illustre connazionale con il punteggio di 15-10.

Eliminazione sempre agli ottavi di finale anche per Carlotta Ferrari, che nel turno precedente era stata capace addirittura di battere la bicampionessa olimpica Lee Kiefer per 15-13. Purtroppo l’azzurra non è riuscita a confermarsi, venendo sconfitta dalla tedesca Anne Kleibrink per 15-12. Anche il cammino di Francesca Palumbo si è fermato agli ottavi, con la nativa di Potenza che si è arresa alla russa Marta Martyanova per una sola stoccata per 14-13.

Palumbo è stata protagonista di due derby azzurro: al primo turno ha sconfitto Alice Volpi per 15-13, mentre successivamente nei sedicesimi ha superato Anna Cristino per 15-11. Eliminazione al primo assalto anche per Matina Batini, sicuramente non fortunata ad incrociare subito la francese Ysoara Thibus, che si è imposta per 15-10. Fuori subito anche Elena Tangherilini (15-8 con la russa Beznosikova), Irene Bertini (8-6 con Martina Sinigaglia) ed Aurora Grandis (15-9 con la francese Lacheray).