Scacchi, World Cup 2025: Yakubboev in semifinale, gli altri quarti agli spareggi

C’è il nome del primo giocatore in semifinale nella World Cup 2025 di scacchi in corso di svolgimento a Goa, in India. Si tratta di Nodirbek Yakubboev, che se la garantisce grazie alla patta conseguita nel secondo giorno di partite a cadenza classica dei quarti di finale contro il tedesco Alexander Donchenko. 57 mosse, quelle di questo confronto, nelle quali l’ultimo dei rappresentanti della Germania rimasti non è in grado di squilibrare la posizione a sufficienza per crearsi una situazione da spareggi.

Per tutti gli altri tre confronti c’è la prospettiva degli spareggi. In particolare, molto tranquilla (e rapida anche dal punto di vista temporale) la patta tra il peruviano che gioca per il Messico José Martinez Alcantara e l’alto uzbeko Javokhir Sindarov: 25 mosse, scacco perpetuo con meno di un quarto d’ora complessivo alla scacchiera e tutto rinviato a domani.

Chi manca, almeno parzialmente, un’occasione per forzare la mano è Arjun Erigaisi: l’indiano, con il Bianco, si trova a poter punire una certa passività del cinese Wei Yi, ma non trova la continuazione più forte (non facile da intuire, però, giacché il sacrificio di Alfiere alla 24a mossa ha tutte le caratteristiche della mossa più da computer che da essere umano). Patta in 32.

E anche tra Andrey Esipenko e Sam Shankland la polvere cade senza reali scossoni: finisce patta dopo 37 mosse senza che nessuno dei due, dalla Partita Italiana, ricavi granché visto che si arriva in un finale di Donna e Cavallo e tre pedoni in possesso di entrambi, oltretutto pedoni dallo stesso lato della scacchiera. Va ricordato il meccanismo degli spareggi: due partite a 15’+10″, poi eventualmente due a 10’+10″, poi due a 5’+3″, poi due a 3’+2″, poi Armageddon con tempo diverso e Nero che se patta vince il match.

TABELLONE WORLD CUP 2025

Quarti di finale

Sindarov (UZB) [16]-Martinez Alcantara (MEX) [57] 0,5-0,5

Yakubboev (UZB) [28]-Donchenko (GER) [61] 1-0

Shankland (USA) [46]-Esipenko (FID) [27] 0,5-0,5

Wei Yi (CHN) [7]-Erigaisi (IND) [2] 0,5-0,5