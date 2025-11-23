Scacchi, World Cup 2025: Sindarov e Wei Yi agguantano finale e Candidati

Sono noti i finalisti della World Cup 2025 di scacchi, nonché allo stesso tempo, automaticamente, primi due nomi in gara al Torneo dei Candidati 2026 attraverso questo evento. A Goa, in India, l’ultimo atto se lo giocheranno Javokhir Sindarov e Wei Yi: Uzbekistan contro Cina, in sostanza. La finale per il terzo posto, che determinerà anche il terzo che andrà a giocare i Candidati, se la disputeranno Nodirbek Yakubboev e Andrey Esipenko, Uzbekistan contro Russia sotto bandiera FIDE.

Tutte e due le semifinali sono decise dalla prima sequenza di spareggi, quella con partite a 15′ a testa più 10″ di incremento per mossa. In particolare, Sindarov si mostra più preparato di Yakubboev (al quale, per la verità, va riconosciuto il fatto di essersi trovato molto indietro sull’orologio) in un finale di Torri e tre pedoni pari, due dei quali però sono quelli passati uniti sulle colonne b e c. L’abbandono di Yakubboev arriva alla 47a mossa, poi nella seconda partita Sindarov ha più volte una situazione di vantaggio, ma decide di non rischiare visto che può giocare per due risultati. Arrivano la patta e l’approdo in finale.

Quanto al secondo confronto, dopo una patta per triplice ripetizione di mosse nella prima partita, la seconda vede Wei Yi andare in difficoltà contro Andrey Esipenko. Ma la caratteristica principale del cinese è una, quella di avere una solidità e capacità di resistere in situazioni difficili di primissimo piano, tant’è vero che finora è stato il giocatore migliore di questa World Cup: non ha mai perso. E neanche stavolta perde. Anche se, in questo caso, l’errore clamoroso e senz’appello è di Esipenko, che alla 56a mossa, si dimentica completamente di avere una Torre in presa. Abbandono immediato dopo che Wei Yi ha accettato il regalo.

La finale è forse la peggiore possibile che Sindarov poteva sperare, perché tra cadenza classica e veloce, in tornei alla scacchiera, Wei Yi lo ha sconfitto in tutte le quattro occasioni in cui i due si sono trovati di fronte. Tra Esipenko e Yakubboev, invece, tre patte e una vittoria del russo (blitz, però). Domani e martedì partite certe, mercoledì sapremo se ci saranno o meno degli spareggi.

TABELLONE WORLD CUP 2025

Semifinali

Sindarov (UZB) [16]-Yakubboev (UZB) [28] 2,5-1,5

Esipenko (FID) [27]-Wei Yi (CHN) [7] 1,5-2,5

Finale 1° posto

Sindarov (UZB) [16]-Wei Yi (CHN) [7]

Finale 3° posto

Yakubboev (UZB) [28]-Esipenko (FID) [27]