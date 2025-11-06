Scacchi
Scacchi, World Cup 2025: Lorenzo Lodici sfiderà Michael Adams. Salvataggio Praggnanandhaa
Si è da poco chiusa la lunga giornata di spareggi alla World Cup 2025 in corso di svolgimento a Goa, in India. Gli scacchi mondiali sono sostanzialmente tutti (o quasi) concentrati in quello che sta già diventando un luogo di sorprese. La più bella, in casa Italia, è stata ampiamente raccontata: il 2,5-1,5 con cui Lorenzo Lodici elimina Hans Moke Niemann, togliendo l’americano, numero 20 del mondo, dal tabellone del quale era testa di serie numero 10.
Per il bresciano ci sarà ora l’inglese Michael Adams, uno tra i più stimati giocatori in circolazione. 53 anni (anzi, arriverà a 54 proprio in piena World Cup), vanta un ampio numero di riconoscimenti: ex numero 4 del mondo nell’ottobre 2000 e con un rating massimo di 2761 nel settembre 2013, è stato finalista mondiale in quota FIDE nel 2004, nel 2023 è stato campione iridato Over 50, tre volte campione britannico. Ha attraversato due intere generazioni scacchistiche, e si è tolto lo sfizio di battere un po’ tutti i grandi a cadenza classica, da Kasparov a Carlsen (l’uno in simultanea nel 1988, l’altro nel 2010 alle Olimpiadi Scacchistiche). In quest’occasione deve faticare tantissimo per battere il validissimo bulgaro Ivan Cheparinov, sconfitto per 6-4 soltanto alle partite più rapide possibili per regolamento (3′ a testa più 2″ a mossa). Esiste un precedente Lodici-Adams a cadenza classica: Olimpiadi Scacchistiche 2024, l’italiano giocava col Nero e fu patta.
Il vero grande rischio odierno tocca a Praggnanandhaa. L’indiano, infatti, nella seconda di spareggio (15’+10″), perde un pezzo netto contro l’uzbeko d’Australia Temur Kuybokarov, che però commette un’ingenuità alla 38a lasciando al numero 3 del seeding lo scacco perpetuo. Ma c’è di più: Kuybokarov vince, con il Nero, la terza partita (10’+10″), solo che da quel momento in poi Praggnanandhaa alza i giri del motore e lo sconfigge tre volte di fila, prima a 10’+10″ e poi a 5’+3″, salvandosi di fatto la pelle in senso scacchistico. Sopravvive anche Yu Yangyi, il cinese che spezza i sogni dell’austriaco Felix Blohberger, che si era trovato avanti dopo la prima partita odierna.
Tra le sorprese, invece, merita menzione l’eliminazione di Nihal Sarin: l’indiano paga la sconfitta nella prima di spareggio contro il greco Stamatis Kourkoulos-Arditis ed esce con il punteggio di 2,5-1,5. E va fuori anche il forte cinese Bu Xiangyi, superato con lo stesso punteggio dal turco Mustafa Yilmaz. Il massimo del thriller, però, si ha tra Rasmus Svane e Rauf Mamedov. Dalla terza partita odierna in poi i due se le danno senza esclusione di colpi con il Bianco: a una vittoria del tedesco risponde una dell’azero, e si arriva così al primo Armageddon della World Cup: 4’+2″ per Svane con il Bianco, 3’+2″ per Mamedov con il Nero. Al di là dei tanti e oramai comprensibili errori dopo tutte le fatiche del giorno, alla fine la porta a casa Svane nonostante Mamedov avesse due risultati su tre utili (con la patta avrebbe vinto il match).
Da segnalare, infine, l’esito conclusivo di Vidit Gujrathi-Faustino Oro. L’indiano batte 2,5-1,5 l’argentino, 12 anni, ma poco dopo il suo successo, tramite i social (X, ex Twitter), spende parole molto belle per il suo avversario: “Felice di andare al turno successivo! Faustino è davvero talentuoso ed ha un gioco maturo per la sua età! C’è grandissimo potenziale in lui per diventare un top player“.
TABELLONE WORLD CUP 2025
2° turno
In grassetto i vincitori dei confronti.
Gukesh (IND) [1]-Nogerbek (KAZ) [128] 1,5-0,5
Gurel (TUR) [65]-F. Svane (GER) [64] 0,5-1,5
Sargsyan (ARM) [33]-Cori (PER) [96] 3,5-2,5
Yilmaz (TUR) [97]-Bu Xiangzhi (CHN) [32] 2,5-1,5
Yu Yangyi (CHN) [17]-Blohberger (AUT) [145] 4,5-3,5
Narayanan (IND) [81]-Vitiugov (ENG) [48] 5-3
Theodorou (GRE) [49]-Indjic (SRB) [80] 2,5-1,5
Petrov (MNE) [113]-Sindarov (UZB) [16] 0,5-1,5
Mamedyarov (AZE) [9]-Kantor (HUN) [120] 3-1
Bacrot (FRA) [73]-Grandelius (SWE) [56] 1,5-2,5
Oparin (USA) [41]-Dardha (BEL) [88] 1,5-2,5
Nesterov (FID) [105]-Harikrishna (IND) [24] 0,5-1,5
J. van Foreest (NED) [25]-Suleymenov (KAZ) [153] 1,5-0,5
Henriquez Villagra (CHI) [89]-Sarana (SRB) [40] 0,5-1,5
Martinez (MEX) [57]-Ivic (SRB) [72] 4,5-3,5
Makhnev (KAZ) [136]-Abdusattorov (UZB) [8] 1,5-2,5
So (USA) [5]-Stremavicius (LTU) [133] 0,5-1,5
Tari (NOR) [69]-Pranav (IND) [60] 1,5-2,5
Nguyen (CZE) [37]-Iniyan (IND) [92] 1,5-0,5
Huschenbeth (GER) [101]-Yakubboev (UZB) [28] 0,5-1,5
Liang (USA) [21]-Warmerdam (NED) [108] 2-0
R. Svane (GER) [85]-Mamedov (AZE) [44] 6-5
Rodshtein (ISR) [53]-Sargissian (ARM) [76] 2-4
D. Ghosh (IND) [117]-Nepomniachtchi (FID) [12] 1,5-0,5
Le Quang Liem (VIE) [13]-Jobava (GEO) [116] 1,5-0,5
Yuffa (ESP) [77]-Xiong (USA) [52] 0-2
Deac (ROU) [45]-Suleymanli (AZE) [84] 2,5-1,5
Karthik (IND) [109]-Aravindh (IND) [20] 1,5-0,5
Bluebaum (GER) [29]-Adly (EGY) [100] 1,5-0,5
Zemlyanskii (FID) [93]-Robson (USA) [36] 1,5-0,5
Donchenko (GER) [61]-Anton Guijarro (ESP) [68] 1,5-0,5
Maksimovic (BIH) [132]-Giri (NED) [4] 0,5-1,5
Praggnanandhaa (IND) [3]-Kuybokarov (AUS) [131] 5-3
Hovhannisyan (ARM) [67]-Sadhwani (IND) [62] 3-1
Murzin (FID) [35]-Meier (URU) [94] 0-2
Bai (CHN) [99]-Dubov (FID) [30] 2-4
Vidit (IND) [19]-Oro (ARG) [147] 2,5-1,5
Ivanchuk (UKR) [83]-Shankland (USA) [46] 0-2
Erdogmus (TUR) [51]-Shixu Wang (CHN) [179] 2-0
Supi (BRA) [115]-Rapport (HUN) [14] 0-2
Vachier-Lagrave (FRA) [11]-Ganguly (IND) [118] 1,5-0,5
Martirosyan (ARM) [75]-Artemiev (FID) [54] 1,5-2,5
Navara (CZE) [43]-Grebnev (FID) [86] 0,5-1,5
Kourkoulos-Arditis (GRE) [107]-Sarin (IND) [22] 2,5-1,5
Esipenko (FID) [27]-Abasov (AZE) [102] 2-0
Idani (IRI) [91]-Karthikeyan (IND) [38] 4,5-3,5
Kollars (GER) [59]-Pranesh (IND) [70] 1-3
Kovalev (FID) [123]-Keymer (GER) [6] 0-2
Wei Yi (CHN) [7]-Piorun (POL) [122] 2-0
Amin (EGY) [71]-Gledura (HUN) [58] 0,5-1,5
Saric (CRO) [39]-Daneshvar (IRI) [90] 1,5-0,5
Motylev (ROU) [103]-Maghsoodloo (IRI) [26] 0,5-1,5
Sevian (USA) [23]-Tin (SGP) [106] 3-1
Najer (FID) [87]-Christiansen (NOR) [42] 1,5-0,5
Adams (ENG) [55]-Cheparinov (BUL) [74] 6-4
Lodici (ITA) [119]-Niemann (USA) [10] 2,5-1,5
Aronian (USA) [15]-A. Ghosh (IND) [143] 1,5-0,5
Saleh (UAE) [79]-Mishra (USA) [50] 1,5-0,5
Wojtaszek (POL) [47]-Lagarde (FRA) [82] 2,5-1,5
Fier (BRA) [111]-Fedoseev (SLO) [18] 0,5-1,5
Alekseenko (AUT) [31]-Woodward (USA) [98] 1,5-0,5
Cheng (AUS) [95]-Leko (HUN) [34] 0,5-1,5
Vokhidov (UZB) [63]-Chigaev (ESP) [66] 3-1
Petrov (BUL) [130]-Erigaisi (IND) [2] 0-2
3° turno
Gukesh (IND) [1]-F. Svane (GER) [64]
Sargsyan (ARM) [33]-Yilmaz (TUR) [97]
Yu Yangyi (CHN) [17]-Narayanan (IND) [81]
Theodorou (GRE) [49]-Sindarov (UZB) [16]
Mamedyarov (AZE) [9]-Grandelius (SWE) [56]
Dardha (BEL) [88]-Harikrishna (IND) [24]
van Foreest (NED) [25]-Sarana (SRB) [40]
Martinez (MEX) [57]-Abdusattorov (UZB) [8]
Stremavicius (LTU) [133]-Pranav (IND) [60]
Nguyen (CZE) [37]-Yakubboev (UZB) [28]
Liang (USA) [21]-R. Svane (GER) [85]
Sargissian (ARM) [76]-D. Ghosh (IND) [117]
Le Quang Liem (VIE) [13]-Xiong (USA) [52]
Deac (ROU)-Karthik (IND) [109]
Bluebaum (GER) [29]-Zemlyanskii (FID) [93]
Donchenko (GER) [61]-Giri (NED) [4]
Praggnanandhaa (IND) [3]-Hovhannisyan (ARM) [67]
Meier (URU) [94]-Dubov (FID) [30]
Vidit (IND) [19]-Shankland (USA) [46]
Erdogmus (TUR) [51]-Rapport (HUN) [14]
Vachier-Lagrave (FRA) [11]-Artemiev (FID) [54]
Grebnev (FID) [86]-Kourkoulos-Arditis (GRE) [107]
Esipenko (FID) [27]-Idani (IRI) [91]
Pranesh (IND) [70]-Keymer (GER) [6]
Wei Yi (CHN) [7]-Gledura (HUN) [58]
Saric (CRO) [39]-Maghsoodloo (IRI) [26]
Sevian (USA) [23]-Najer (FID) [87]
Adams (ENG) [55]-Lodici (ITA) [119]
Aronian (USA) [15]-Saleh (UAE) [79]
Wojtaszek (POL) [47]-Fedoseev (SLO) [18]
Alekseenko (AUT) [31]-Leko (HUN) [34]
Vokhidov (UZB) [63]-Erigaisi (IND) [2]