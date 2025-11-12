Scacchi: World Cup 2025, Lodici-Sevian e altri 10 sedicesimi agli spareggi. Avanzano Le Quang Liem e Aronian

Ci saranno 11 spareggi su 16 nei sedicesimi di finale della World Cup 2025 in corso di svolgimento a Goa, in India. Tale è il responso delle due partite a cadenza classica caratterizzanti ogni minimatch. Di fatto un solo ottavo è già deciso, anche con una certa sorpresa visto che al previsto vietnamita Le Quang Liem si porrà di fronte il tedesco (nato in Russia, ma cresciuto in terra teutonica) Alexander Donchenko, vincitore del derby con Matthias Bluebaum.

Oltre a Lorenzo Lodici e Samuel Sevian, dunque, saranno impegnati nei tie-breakers tutti, o quasi, i grandi nomi. Si va da Praggnanandhaa, che dovrà riuscire a scavalcare il folle genio mai continuo del russo Daniil Dubov, ad Arjun Erigaisi, che rinvia alla giornata di domani il discorso contro l’eterno ungherese Peter Leko. Che, ironia della sorte, ha il suo vero e proprio allievo Vincent Keymer tra i partecipanti, e anche lui dovrà giocare a cadenza veloce con il russo Andrey Esipenko.

Come si è detto, solo in cinque vanno avanti. Tra questi continua il cammino del messicano José Martinez Alcantara, che battendo Alexey Sarana fa anche venire alla luce una storia particolarmente interessante. Ad aiutarlo nel ruolo di secondo (un po’ tutti quelli arrivati fin qui hanno un aiutante) è l’italiano Pier Luigi Basso, Grande Maestro classe 1997 di Montebelluna già Campione d’Italia nel 2021. Di sicuro è comunque un obiettivo spettacolare per Martinez Alcantara, nato in Perù, ma che ha cambiato Paese scacchistico di recente. Mai in questo evento la bandiera messicana si era spinta tanto in là.

Avanti anche Levon Aronian, e l’armeno che da qualche tempo gioca per gli USA non è nuovo di queste fasi del torneo, visto che l’ha già vinto nel 2005 e nel 2017. A parte lui, non ci sono già più in tabellone giocatori che abbiano vinto la World Cup in passato. ugualmente prosegue Nodirbek Yakubboev, mentre su qualche altra scacchiera si sono viste delle opportunità sprecate (Grandelius e Wei Yi in primis). Domani, ad ogni modo, gli spareggi rapid. Prima due da 15’+10″, poi due da 10’+10″, poi ancora due da 5’+3″, poi di nuovo due da 3’+2″ e infine Armageddon.

TABELLONE WORLD CUP 2025

4° turno

F. Svane (GER) [64]-Sargsyan (ARM) [33] 1-1

Yu Yangyi (CHN) [17]-Sindarov (UZB) [16] 1-1

Grandelius (SWE) [56]-Harikrishna (IND) [24] 1-1

Sarana (SRB) [40]-Martinez Alcantara (MEX) [57] 0,5-1,5

Pranav (IND) [60]-Yakubboev (UZB) [28] 0,5-1,5

Liang (USA) [21]-Sargissian (ARM) [76] 1-1

Le Quang Liem (VIE) [13]-Karthik (IND) [109] 1,5-0,5

Bluebaum (GER) [29]-Donchenko (GER) [61] 0,5-1,5

Praggnanandhaa (IND) [3]-Dubov (FID) [30] 1-1

Shankland (USA) [46]-Rapport (HUN) [14] 1-1

Vachier-Lagrave (FRA) [11]-Grebnev (FID) [86] 1-1

Esipenko (FID) [27]-Keymer (GER) [6] 1-1

Wei Yi (CHN) [7]-Maghsoodloo (IRI) [26] 1-1

Sevian (USA) [23]-Lodici (ITA) [119] 1-1

Aronian (USA) [15]-Wojtaszek (POL) [47] 1,5-0,5

Leko (HUN) [34]-Erigaisi (IND) [2] 1-1

I russi che hanno deciso di non cambiare federazione giocano attualmente sotto bandiera FIDE.