Scacchi, World Cup 2025: le semifinali andranno agli spareggi

Ci saranno gli spareggi per le semifinali della World Cup 2025 di scacchi in corso di svolgimento a Goa, in India, e giunte ormai agli sgoccioli di un’avventura che ha raccontato qualsiasi genere di storia possibile e immaginabile. Altre due patte, infatti, arrivano dopo quelle giunte ieri nei confronti interessati. Domani, in pratica, si decideranno i primi due in grado di accedere al Torneo dei Candidati 2026.

Il derby uzbeko tra Nodirbek Yakubboev e Javokhir Sindarov, fondamentalmente, ci mette poco meno di un’ora ad andare alle partite a cadenza veloce. Tanto, infatti, è il tempo che basta per oltrepassare la trentesima mossa, far sì che Sindarov, con il Bianco, giochi la 31a e si sigli l’equa divisione del punto. Del resto, con gli Alfieri di identico colore e sette pedoni per parte a bloccare qualsiasi cosa, di spazio per inventare non ce n’è.

Più interessanti le cose tra Wei Yi e Andrey Esipenko, in questo caso con il russo che ha il Bianco. Dalla Difesa Petroff, infatti, ne nasce un confronto molto serrato basato sull’altissima tensione sulla colonna e, dove si piazzano tutte le Torri. I due, però, sono molto attenti a non scoprirsi, e in particolare Wei Yi fa capire che, difensivamente, è pronto a respingere qualsiasi assalto del suo avversario, anche a corto di tempo. Si arriva così alla triplice ripetizione di mosse che causa l’automatica patta dopo 37 tratti.

Come al solito, gli spareggi a cadenza veloce si avranno secondo uno schema “a scalare”: prima due partite a 15’+10″, poi due a 10’+10″, poi due a 5’+3″, poi due a 3’+2″ e infine, se c’è ancora parità dopo tutto questo, Armageddon.

TABELLONE WORLD CUP 2025

Semifinali

Sindarov (UZB) [16]-Yakubboev (UZB) [28] 1-1

Esipenko (FID) [27]-Wei Yi (CHN) [7] 1-1