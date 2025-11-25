Scacchi, World Cup 2025: la finale Wei Yi-Sindarov agli spareggi. Esipenko ai Candidati

Si conclude in parità la parte a cadenza classica della finale della World Cup 2025 tra Wei Yi e Javokhir Sindarov. Il cinese e l’uzbeko andranno alla giornata di domani, in un ultimo giro di spareggi a cadenza veloce, per decidere chi di loro succederà nell’albo d’oro a Magnus Carlsen, che nel 2023 si è portato a casa l’ultimo trofeo che, all’atto pratico, mancava nel suo palmares praticamente infinito.

La seconda Wei Yi-Sindarov, va detto, di esaltante non ha praticamente niente e, anzi, ha il solo scopo di muovere pezzi, scambiandone se possibile in larga misura, fino ad arrivare a un finale di Alfieri di colore contrario palesemente patto e stringersi la mano dopo 31 mosse. In pratica, nemmeno 30 minuti sono stati necessari per chiudere la questione e portarla avanti un giorno in più.

In tutto questo la concentrazione generale è andata sull’incontro valido per la finale 3°-4° posto, quella in cui Nodirbek Yakubboev doveva, con il Bianco, cercare di rimontare uno svantaggio di 0-1 nei confronti di Andrey Esipenko. Niente di tutto questo: l’uzbeko esce male dall’apertura (di nuovo), per ritrovarsi sì con un pedone in più, ma anche con la posizione totalmente distrutta e con un matto in poche mosse in arrivo, al che, dopo 26 tratti, c’è l’abbandono.

Questo significa che sarà il russo Esipenko, attualmente battente bandiera FIDE, il sesto qualificato per il Torneo dei Candidati. Questi diventeranno otto in via definitiva nel gennaio 2025, e verosimilmente ad aggiungersi saranno Hikaru Nakamura per rating ELO e Praggnanandhaa per FIDE Circuit 2025 (allo scopo ha deciso di giocare la sezione open del London Chess Classic, evento con cui le porte dell’Emirates Stadium (sì, proprio quello) si aprono agli scacchi.